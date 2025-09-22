Культура

Лауреат премии «Органист года 2022» даст концерт в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Игры со временем» состоится в субботу, 27 сентября, в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте принимает участие московская органистка, выпускница Горьковской государственной консерватории имени М.И. Глинки по классу «История музыки», выпускница аспирантуры-ассистентуры Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, преподаватель органного класса МГУ, штатный органист евангелическо-лютеранского Прихода святых апостолов Петра и Павла в Москве церкви Ингрии, Лауреат Всероссийской премии «Органист года 2022» в номинации «За Просветительскую деятельность» Юлия Лотова.

«В программе концерта "Игры со временем" прозвучат музыкальные произведения XVIII-XX веков: Дитриха Букстехуде, выдающегося датско-немецкого эпохи барокко и органиста-виртуоза, Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, австрийского композитора-симфониста и музыканта-виртуоза XVIII столетия, Иоганна Себастьяна Баха, выдающегося немецкого композитора и органиста эпохи барокко, мастера полифонии, Антонио Лучо Вивальди, итальянского композитора и скрипача-виртуоза эпохи барокко, основоположника жанра сольного концерта, Сезара Огюста Жана Гийома Юбера Франка, французского композитора-романтика и органиста XIX века, Луи Джеймса Альфреда Лефебюр-Вели, французского композитора и органиста-импровизатора XIX столетия, Ашиля-Клода Дебюсси, выдающегося французского композитора-импрессиониста, Жозефа Эли Жоржа-Мари Бонне, французского композитора и органиста XIX-XX века, автора сборника "Исторические органные концерты", и Микаэла Леоновича Таривердиева, советского и российского композитора и органиста, автора музыки к 130 кинофильмам», - сообщили организаторы.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Напомним, мероприятие состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове на улице Плехановский Посад, 64