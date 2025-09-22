Культура

Книги из «Михайловского» нашли новых читателей в Беларуси

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» передал в дар Минской областной библиотеке имени А.С. Пушкина ряд книжных изданий.

Из пушкинских рисунков Игоря Шаймарданова. Со страницы художника в социальной сети.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в библиотеке были особенно рады изданиям, которые по различным причинам сложно, а то и вовсе невозможно приобрести бюджетному учреждению в Беларуси. В частности, это относится к научно-популярному изданию «Михайловская пушкиниана», которое выходит в свет силами Пушкинского заповедника, в электронном виде доступно для чтения и скачивания на сайте музея, а в «бумажной версии», которую печатают небольшим тиражом, в продажу не поступает. В подарок библиотеке музей отправил 20 экземпляров этой серии из числа её последних выпусков.

Кроме того, «Михайловское» изыскало возможность передать минским коллегам несколько книг, увидевших свет в издательстве «Ломоносовъ». В их числе, например, есть двухтомник «Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран», подготовленный к изданию Институтом истории материальной культуры Российской академии наук, и включающий в себя статьи ведущих историков и археологов из России, Беларуси, Германии, Латвии, Молдовы, Норвегии, Польши, Украины, Франции и Швеции.

Получила в дар минская библиотека и книгу «А.С. Пушкин. Евгений Онегин. Подробный иллюстрированный комментарий». Это издание, подготовленное по принципу «книга в книге», объединяет роман и подробный иллюстрированный комментарий к нему — более тысячи статей и изображений. Также порадовали коллег «Стихи, написанные в Михайловском» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова и проиллюстрированные им же пушкинские сказки, многие другие книги.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отметили, что всегда, если есть такая возможность, рады поддержать библиотеки и русскоязычных читателей.