Культура

«Беседка»: Как преобразится концертный зал ГКЦ Пскова после капремонта? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 сентября.

Гость студии - заместитель директора Городского культурного центра Даниил Иванов. Основной повод для разговора - ремонт в здании ГКЦ. Кроме того, ведущая Татьяна Иванова поговорила с гостем о творческой жизни учреждения.

Как преобразится концертный зал ГКЦ после ремонта? Когда будут завершены работы? Чего не хватает ГКЦ для того, чтобы полностью соответствовать статусу современной культурной площадки? Чем живут творческие коллективы учреждения?