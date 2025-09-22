Культура

Международная выставка «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» открылась в Пскове

Торжественное открытие выставки «Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада» состоялось во Дворе Постникова сегодня, 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетными гостями культурного события стали консул по делам культуры Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Сун Чжэньцзя, куратор выставки культуры и искусства АСЕАН в Китае, руководитель Международного центра культурных и художественных обменов в Наньнинском музее Чжан Сюэнин, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, министр культуры Псковской области Илианна Петрова и директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Как могла соединиться многовековая, многослойная восточная философия с архитектурой, художественной культурой Северо-Запада? Суть китайской философии в единении с природой, с миром, с Вселенной. А посмотрите на наши храмы – они сориентированы на четыре стороны света, они очень органичные и тоже соединены неразрывно с нашей природой», – отметила Светлана Мельникова.

Заместитель генерального директора псковского музея Эльвира Королева дополнила, что эта выставка выступила примером созидания русской, псковской соборности и китайского коллективизма. Она также рассказала, что в подготовке экспозиции участвовали 30 сотрудников музея, они сумели рекордно создать выставку за два дня.

Первые посетители уже ознакомились с представленными 80 работами известных художников Китая. Многие из них были созданы на пленэрах в Пскове. Потому сюжетами полотен в традиционной манере и технике выступили псковские и китайские пейзажи, анималистические и флористические композиции. Кроме того, гости увидели уникальные экспонаты из фондов Псковского музея-заповедника, рассказывающие о многолетних связях двух культур.

«Открытие выставки – яркое свидетельство дружбы и культурного сотрудничества между Россией и Китаем. <…> Представленные работы позволяют прикоснуться к тонкому искусству восточной живописной школы и увидеть наш родной город глазами талантливых мастеров. Желаю музею новых проектов и успехов на пути международного сотрудничества!» – сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в своём письме, прочтенном министром культуры Псковской области Илианной Петровой.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и китайской группой «Яшень», которую представила ее исполнительный директор по культурно-художественному развитию Чжан Сюэнин.