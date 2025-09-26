Икону XVI века «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой» представили в Пскове

В Поганкиных палатах состоялся пресс-показ выставочного комплекса «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей» в рамках выставочного проекта «Обретенные святыни Новгорода и Пскова», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Икона входила в довоенное собрание псковского музея. Поступила в музей до 1935 года из церкви Святой великомученицы Варвары «в Песках», при инвентаризации коллекции в 1935 году икона получила учётный номер «821» по книге поступлений псковского музея.
Сохранившаяся до наших дней бывшая монастырская церковь святой Варвары построена в 1618 году. Это единственная в Пскове деревянная церковь.
Время основания монастыря Варвары «в Песках» («из-за Петровских ворот») неизвестно, в 1561 году он сгорел во время пожара, охватившего Петровский посад. Монастырь действовал в XVI-XVII веках, был упразднён в середине XVIII века, а храм приписан к церкви Покрова Богоматери от Торга.
В период фашистской оккупации 1941 – 1944 годов псковский музей стал временной базой хранения значительной части культурных ценностей, захваченных немцами не только в Пскове и Псковской области, но и перемещённых из Новгорода, Тихвина, Гатчины и других пригородов Ленинграда.
В мае 1944 года псковские и новгородские иконы и другие музейные предметы, сосредоточенные в Поганкиных палатах и в иконном фонде псковского музея Успенской Пароменской церкви, были перемещены немцами в Ригу. Находившаяся в Риге главная рабочая группа «Остланд» оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга осуществляла подготовку к вывозу и транспортировку культурных ценностей в Германию. Захваченные в Пскове и Новгороде музейные предметы были доставлены немцами в замок Кольмберг близ Ансбаха в Баварии (после капитуляции Германии – американская зона оккупации).
«Деисус со святыми Варварой и Параскевой» — самая поздняя из группы знаменитых «варваринских» (иконы конца XIV века «Собор Богоматери» и «Святой мученицы Параскева, Варвара и Ульяна» в собрании ГТГ).
Классическая иконографическая схема Деисуса, включающего изображения тронного Спаса Вседержителя, Богоматери и Иоанна Предтечи, дополнена образами святых Варвары и Параскевы, раннехристианских мучениц, церковное почитание которых на Руси зафиксировано в начале XIII века, а широкое распространение получило в XIV-XV веках.
Полюбоваться на такой значимый для Псковской епархии экспонат жители и гости города могут до 20 мая 2026 года.
Напомним, ранее в этом выставочном зале Псковский музей-заповедник представил коллекцию икон «Живопись древнего Пскова».