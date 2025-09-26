Культура

Икону XVI века «Деисус с предстоящими святыми великомученицами Варварой и Параскевой» представили в Пскове

В Поганкиных палатах состоялся пресс-показ выставочного комплекса «Деисус с предстоящими святыми Варварой и Параскевой Пятницей» в рамках выставочного проекта «Обретенные святыни Новгорода и Пскова», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Икона входила в довоенное собрание псковского музея. Поступила в музей до 1935 года из церкви Святой великомученицы Варвары «в Песках», при инвентаризации коллекции в 1935 году икона получила учётный номер «821» по книге поступлений псковского музея.

«Текущий, 2025 год для нашей страны особенный. Это 80 лет Победы, время, когда еще остались свидетели величайшей трагедии ХХ столетия, и Псковский музей-заповедник откликнулся на эту дату. Все мы рассказывали о людях, об их судьбе во время войны. Но музеи - это музеи, и, прежде всего, мы - хранители исторического, культурного наследия своей Родины. И это наследие во время войны пережило такую же трагедию, как люди в ХХ веке. Во время Великой Отечественной, и в целом Второй мировой было утрачено огромное количество художественных, культурных ценностей. Например, в эвакуацию из 150 000 предметов коллекции ушло менее 3%, очень многие вещи исчезли, поэтому каждый памятник, который пережил войну на этой земле, каждый памятник, обретенный, найденный после, это величайшее счастье для любого музея», - обратилась к собравшимся директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Сохранившаяся до наших дней бывшая монастырская церковь святой Варвары построена в 1618 году. Это единственная в Пскове деревянная церковь.

Время основания монастыря Варвары «в Песках» («из-за Петровских ворот») неизвестно, в 1561 году он сгорел во время пожара, охватившего Петровский посад. Монастырь действовал в XVI-XVII веках, был упразднён в середине XVIII века, а храм приписан к церкви Покрова Богоматери от Торга.

В период фашистской оккупации 1941 – 1944 годов псковский музей стал временной базой хранения значительной части культурных ценностей, захваченных немцами не только в Пскове и Псковской области, но и перемещённых из Новгорода, Тихвина, Гатчины и других пригородов Ленинграда.

В мае 1944 года псковские и новгородские иконы и другие музейные предметы, сосредоточенные в Поганкиных палатах и в иконном фонде псковского музея Успенской Пароменской церкви, были перемещены немцами в Ригу. Находившаяся в Риге главная рабочая группа «Остланд» оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга осуществляла подготовку к вывозу и транспортировку культурных ценностей в Германию. Захваченные в Пскове и Новгороде музейные предметы были доставлены немцами в замок Кольмберг близ Ансбаха в Баварии (после капитуляции Германии – американская зона оккупации).

«Деисус со святыми Варварой и Параскевой» — самая поздняя из группы знаменитых «варваринских» (иконы конца XIV века «Собор Богоматери» и «Святой мученицы Параскева, Варвара и Ульяна» в собрании ГТГ).

«Этот проект высокой сакральной значимости, и я очень надеюсь, что он продлится долго, не год и не два, потому что, слава тебе, Господи Боже, сохранилось очень много выдающихся памятников Средневековья. Но, повторю, трагедия ХХ века, страшная война унесла жизни, лишила мое поколение дедушек и бабушек, лишила страну огромного количества художественного наследия. Памятник, который мы представляем вам сегодня, это икона XVI века», - отметила Светлана Мельникова.

Классическая иконографическая схема Деисуса, включающего изображения тронного Спаса Вседержителя, Богоматери и Иоанна Предтечи, дополнена образами святых Варвары и Параскевы, раннехристианских мучениц, церковное почитание которых на Руси зафиксировано в начале XIII века, а широкое распространение получило в XIV-XV веках.

Полюбоваться на такой значимый для Псковской епархии экспонат жители и гости города могут до 20 мая 2026 года.

Напомним, ранее в этом выставочном зале Псковский музей-заповедник представил коллекцию икон «Живопись древнего Пскова».