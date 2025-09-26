Культура

У псковичей остаются последние дни, чтобы увидеть «Новую реальность» Элия Белютина

В картинной галерее Псковского музея-заповедника завершает свою работу выставка «Новая реальность Элия Белютина» 1 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

Гости все еще могут увидеть своими глазами ряд полотен, охватывающих временной отрезок с конца 30-х по 90-е годы XX столетия, проследить за эволюцией взглядов автора и оценить вклад Элия Белютина в историю советского неофициального искусства.

Они также познакомятся с уникальными эскизами росписей подземных лабораторий секретного города «Арзамас-16», которые специально отреставрированы к выставке и экспонируются впервые.