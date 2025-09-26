Культура

Любовная лирика Пушкина прозвучит на новой арт-экскурсии Михаила Драгунова в «Михайловском»

На новую арт-экскурсию «Прощай, письмо любви» приглашают всех желающих Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» и актёр театра и кино, лауреат международного конкурса «Овация» Михаил Драгунов. Запланирована программа на эти выходные, 27 и 28 сентября, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Как рассказали в «Михайловском», свою новую работу автор и исполнитель успешного арт-проекта решил посвятить лирике Пушкина, а именно — тем стихотворениям, которые были созданы поэтом здесь, в псковском родовом имении в 1825 году.

Предп. А.Б. Заславский. Часы вдохновения (1948). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» особо отметили, что поэтические прогулки с Михаилом Драгуновым пользуются большой популярностью как у местных жителей, так и у туристов. Именно поэтому этой осенью, в сентябре, в октябре и даже в начале ноября в музее запланировали большой цикл программ, подготовленных актёром специально к 200-летию михайловской ссылки Пушкина. Речь в них пойдёт о событиях из здешней затворнической жизни поэта, но более — о произведениях, созданных им здесь.

Программу «Прощай, письмо любви» Михаил Драгунов будет проводить в парке мемориальной усадьбы «Михайловское». О времени начала арт-прогулок, на каждую из которых артист сможет взять не более сорока человек, о месте сбора группы и о других деталях поэтического путешествия можно узнать на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника в разделе «Календарь событий → Сентябрь → Поэтические программы Михаила Драгунова».