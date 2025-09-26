Культура

На бесплатные экскурсии приглашает музей-заповедник «Изборск» 27 сентября

Музей-заповедник «Изборск» приглашает на бесплатные экскурсии в честь Всемирного дня туризма завтра, 27 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

В 12:00 пройдёт «Урок равновесия» – экскурсия по новой выставке из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск» и Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области. Участники совершат путешествие в прошлое и научатся разбираться в старинных мерах длины, веса, объёма. Гостей ждут в экспозиции «Русские и сето. Одна земля общая история» в доме купца Шведова.

В 15:00 пройдёт экскурсия «Крепость на горе Жеравьей» по древнейшему памятнику оборонного зодчества Руси. Гости узнают, как Изборск защищал северо-западные рубежи Русского государства, какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни. Сбор группы у выставочного зала.