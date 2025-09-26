Культура

В музее-заповеднике «Изборск» прошла научно-практическая конференция «Одна земля – общая история»

Научно-практическая конференция «Одна земля – общая история» состоялась 26 сентября в музее-заповеднике «Изборск». Конференция была посвящена сохранению культурного и духовного наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации и проводилась совместно с Печорской районной общественной организация «Этнокультурное общество народа сето» при поддержке правительства Псковской области.

В конференции приняли участие известные исследователи заявленной в конференции тематики – сотрудники музеев, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, священники Русской Православной церкви, историки, этнографы, краеведы.

Темы прозвучавших докладов отражали широкий спектр культурологической проблематики и этнографического материала, связанного с историей и бытованием коренных малочисленных народов России: «Историческая память сето и Русский мир», «Вепсская земля: диалог поколений», «Традиционные праздники и современность печорских сето», «Природно-исторические особенности, структура и современное состояние культурных ландшафтов Сетомаа», «Опустевшие деревни сето», «Культура и традиции коренного малочисленного народа сето» и другие.

После научной части участники конференции посетили Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово Печорского района, где их ждали традиционный сетоский обед и экскурсия по этнографической экспозиции музея.