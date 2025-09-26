Культура

День рождения Валентина Курбатова отметят литературно-поэтическим вечером в Пскове

Литературно-поэтический вечер «Русское слово. Здесь и сейчас», организованный в честь Дня рождения знаменитого писателя, литературного критика и поэта Валентина Курбатова состоится в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки 28 сентября в 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Псковской областная универсальная научная библиотека имени Валентина Яковлевича Курбатова

Мероприятие организовано Псковским региональным отделением Союза писателей России совместно с библиотекой. Участники встречи соберутся, чтобы отдать дань уважения творчеству Валентина Курбатова, почитать его произведения, а также поделиться собственными стихами и рассказами, вдохновлёнными его наследием.

В программе вечера запланированы выступления членов регионального отделения Союза писателей, близких друзей и поклонников творчества писателя. Они расскажут личные впечатления о встречах с автором, поделятся воспоминаниями и прочитают отрывки из произведений.