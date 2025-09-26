Культура

«Надежда русской фантастики» выступила в Пскове с «литературным стендапом»

Лауреат премий «Медный всадник», ТЭФИ и журнала «Октябрь», бывший логист в нефтедобывающей компании, а теперь прославленная российская писательница и киносценарист Инга Киркиж, известная также под псевдонимом «Аделаида Фортель», выступила на псковском фестивале «Книжная яблоня» с «литературным стендапом», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Встреча с ней состоялась в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва.

Инга Киркиж рассказала, что начала писать для себя, когда в компании, где она занималась логистикой, возникли проблемы. И тогда же придумала себе звучный псевдоним «Аделаида Фортель», стесняясь подписываться своей настоящей, тоже причудливой белорусской фамилией.

Её произведения в стиле магического реализма очень быстро заметили, а Борис Стругацкий даже назвал Ингу Киркиж «надеждой русской фантастики», хотя сама она уверяет, что Борис Натанович просто был очень добр к начинающим авторам и называл «надеждами русской фантастики» всех подряд.

Вскоре Инга Киркиж также начала писать сценарии для кино и даже была назначена продюсером реалити-шоу «Империя» на Первом канале, который снимали в Польше.

«Вы помните такое реалити-шоу? Ну и правильно! Потому что мы этот проект провалили!» - смеётся Инга Киркиж.

По её словам, в «Империи» надо было мучить суровым крестьянским бытом, например, таких звёзд первой величины, как Жанна Фриске, Дима Билан и Владимир Жириновский. И только за особые заслуги они могли пожить во дворце на всём готовом. Но как-то так получилось, что никому из знаменитостей не понравилось жить во дворце и объедаться мясом и все они стремились обратно в деревню спать на топчанах и питаться редькой, потому что в деревне было веселей.

Так что это реалити-шоу очень скоро выдохлось, но карьера писательницы Инги Киркиж всё равно шла в гору и в 2010 году за сценарий фильма «Видримасгор», написанный в соавторстве с Яной Поляруш, она получила премию «Медный всадник». («На съёмочной площадке этот фильм называли «Ведромозгов», хотя на самом деле это всего лишь «Вид Рима с гор», только в одно слово»).

Тем временем белорусская тётя Инги Киркиж придумала взять из детского дома сироту, чтобы эта сирота помогала им с Ингиной бабушкой по хозяйству. Но как-то так вышло, что вместо одного ребёнка белорусские родственники Инги взяли в семью сразу троих – двух девочек-подростков и их восьмилетнего брата. И эти детдомовские дети оказались такими неуправляемыми, что у бабушки случился инсульт, от которого она не смогла оправиться. А на помощь тёте в деревню пришлось поехать Инге.

В результате она прожила там целый год, «приручая» детей, которые прошли через ад сначала в их собственной семье, а потом в детском доме. А поскольку любой писатель, по её словам, ещё и «стукач», Инга начала одновременно вести в «ЖЖ» дневник, где очень откровенно описывала эти события.

Среди тех, кто пришёл на встречу с ней в Пскове, тоже нашлись читатели того дневника. Им было очень интересно узнать, чем же закончилась та история и как сложилась судьба тех детей. Оказывается, все они благополучно выросли и стали успешными людьми. А дневник Инги Киркиж был опубликован и она получила за него очередную премию.

Вот только родственники устроили ей «джихад», как она это называет, когда узнали, что вся их личная жизнь была тщательно задокументирована и получила такую огласку. Но спустя годы и они смирились и уже даже не стали возражать против того, чтобы выпустить эти записки отдельной книгой, которая как раз сейчас готовится к печати.

На встрече в псковской Историко-краеведческой библиотеке Инга Киркиж представила свою новую книгу «Зулумбийское величество» и даже зачитала отрывки из неё. Это рассказы и повести в стиле магического реализма с иллюстрацией Валентина Губарева на обложке. Некоторые псковские поклонники её творчества так распереживались, что им не достанется эта книжка, что прямо посреди разговора с Ингой Киркиж порывались бежать на первый этаж на книжную ярмарку, чтобы ещё и успеть взять у писательницы автограф.

А другие спросили, почему Инга Киркиж назвала эту встречу с читателями «литературным стендапом».

«Потому что я пыталась шутить!» - улыбнулась она.

Но псковичам этого оказалось мало, и тогда Инга призналась, что ходит на курсы стендапа и хочет совершенствоваться в этом жанре. Тогда собравшиеся на встречу категорически потребовали у писательницы продемонстрировать искусство стендапа. И ей пришлось, по её же словам, «отдуваться».

Зато все узнали, как действовать, если на вас напал слон, и почему русские туристы на Шри-Ланке ничего не боятся.