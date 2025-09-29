Культура

Выходной день объявлен на объектах псковского музея 29 сентября

Псковский музей-заповедник напомнил, что 29 сентября на нескольких объектах выходной день.

Фото: Псковский музей-заповедник

Сегодня выходной день на следующих объектах:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: