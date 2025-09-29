Культура

Ансамбль псковского ФСБ «Труворов рубеж» выступил в Петербурге

Вокально-инструментальный ансамбль управления ФСБ России по Псковской области «Труворов рубеж» выступил перед учащимися Первого пограничного кадетского военного корпуса ФСБ России в городе Пушкин города Санкт-Петербурга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Видео: УФСБ России по Псковской области

После концерта сотрудники управления провели беседу с кадетами, рассказали им о службе в органах безопасности, о героическом прошлом и настоящем страны.

УФСБ России по Псковской области регулярно проводит встречи сотрудников с учащимися образовательных учреждений. Их главная цель – знакомство школьников с историей государства и деятельностью органов государственной безопасности, в том числе в годы Великой Отечественной войны.

Кадетский корпус является единственной образовательной организацией в России, осуществляющей предпрофессиональную подготовку кадров для органов федеральной службы безопасности. Обучение осуществляется по трём направлениям: базовое (углубленное изучение обществознания и истории), филологическое (углубленное изучение русского языка и литературы) и физико-математическое (углубленное изучение математики и физики). Срок обучения 2 года (10-11 классы). Кроме общеобразовательных дисциплин, обучающиеся осваивают основы пограничной деятельности, военной топографии, тактической, военно-медицинской и военно-инженерной подготовки.

По вопросам поступления в образовательные организации ФСБ России следует обращаться в УФСБ России по Псковской области по телефонам: 8 (8112) 69-29-35, 69-29-24, 69-28-15, 69-29-63, 69-29-69 или по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, дом №48.