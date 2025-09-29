Культура

Компас почетного гражданина Пскова пополнил коллекцию музея

Псковский музей-заповедник представил новый экспонат в рамках проекта «Предметный мир войны», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея. В экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» посетители могут увидеть компас почетного гражданина города Пскова Константина Шестака.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Константин Шестак родился в 1913 году и участвовал в ключевых военных операциях Великой Отечественной войны, освобождая Псков и другие города. После войны он продолжил службу, окончил академию имени М. В. Фрунзе и в 1969 году стал почетным гражданином Пскова. В 1970-х годах Шестак работал старшим научным сотрудником в музее и внес большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

С 1997 года одна из улиц Пскова носит имя Шестака, а в 2014 году на его доме установили мемориальную доску. Экспозиция с компасом помогает лучше понять судьбу и подвиг выдающегося псковича.