Культура

О метком «Выстреле…» и других спектаклях Владимира Рецептера: в «Михайловском» подвели первые итоги театрального сентября

2 554 человека побывали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на гастрольных спектаклях петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. При этом почти каждый шестой зритель (409) приобрёл билет на спектакль, воспользовавшись «Пушкинской картой», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Напомним, что в течение 12 дней, с 19 по 30 сентября, в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника столичная труппа дала 11 спектаклей по произведениям из русской и зарубежной классики; три из них были премьерами.

Сцена из премьерного спектакля «Выстрел. Метель». Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» также рассказали, что более всего публики собрали две новые работы по произведениям А.С. Пушкина — спектакль по двум из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» и постановка по «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» — 423 и 404 зрителя соответственно. Более всего билетов по «Пушкинской карте» было приобретено на спектакли по «Ревизору» Н.В. Гоголя и «Горю от ума» А.С. Грибоедова — 321 и 300 соответственно.

На гастрольных показах этого года в музее традиционно побывало много школьников из области: из Пскова и Великих Лук, Дновского, Дедовичского, Островского, Новоржевского, Опочецкого, Пыталовского, Пушкиногорского и других районов. Дети и подростки ехали в театр как в составе организованных групп, целыми классами или даже по несколько классов сразу, так и с родителями или даже самостоятельно — небольшими приятельскими компаниями. Для большего удобства юных зрителей в нынешнем году устроители гастролей даже изменили традиционное время показов: некоторые спектакли начинали на полчаса раньше привычного, в 17.30. Это было сделано для того, чтобы школьники, которых везли в «Михайловское» на спектакли из разных районов, успели по окончании пьесы добраться домой, не нарушая правила, установленные для организованных автобусных перевозок детей. Отметили в музее и несколько групп школьных учителей — Например, из гимназии, что в Лодейном Поле Ленинградской области, и из Новоржевской гимназии.

В музее рассказали, что многие учебные заведения, изыскавшие возможность привезти своих воспитанников в эти «театральные дни» в Пушкинский заповедник, не ограничивали детей только просмотром той или иной постановки, но также заказывали для ребят экскурсию или даже просто устраивали прогулку в какую-либо из музейных усадеб. Так, например, для школьников из Дедовичей перед спектаклем «Горе от ума» провели экскурсию по мемориальному имению Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское». А учащиеся Псковского технического лицея — две группы, всего сто человек — перед «Ревизором» по Н.В. Гоголю побывали сразу в двух музеях-усадьбах: в «Михайловском» и в «Тригорском». «И ряд подобных примеров легко продолжить», — заверили в Пушкинском заповеднике.