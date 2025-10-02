Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Развитие Силово-Медведево
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
Воркаут в Пскове
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Гений уездного города
Вакансии Россети
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 02.10.2025 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 02.10.2025 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана 02.10.2025 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове 02.10.2025 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов 02.10.2025 12:100 На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана

02.10.2025 16:01|ПсковКомментариев: 0

В Музее Мирового океана завершила свою работу выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт», посвященная культуре малочисленного народа сето. Выставочный проект посетили порядка 20 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Мы благодарим вас за возможность продемонстрировать в нашем музее предметы из фондов Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и познакомить калининградцев и гостей региона с удивительным малочисленным народом сето, его бытом, костюмами и украшениями», – отметили в Музее Мирового океана.

 



Выставка была представлена в Морском выставочном центре (город Светлогорск) и успела собрать множество позитивных отзывов. Вот некоторые из них:

«Выставка народа сету тронула до глубины души! Мое детство прошло в Печорах Псковской области. Это трудолюбивый и талантливый маленький народ. Замечательная выставка! Спасибо большое организаторам!» (жительница Калининграда).
«Благодарим за прекрасную выставку! Блестяще подобран материал. Несмотря на то, что выставка небольшая, она очень емкая. Желаем процветания народу сету! Пусть им живется хорошо в нашей многомиллионной семье – России!» (семья Зубановых, Москва).
«Выставка – чудо! Огромное спасибо! Мне кажется, все, что связано с этнографией жителей «большой» России, очень актуально для калиниградцев. Оторванные от своей Родины мы и на культуру народа, территориально не сильно от нас отдаленного, взираем с не меньшим любопытством и восхищением. Спасибо Музею Мирового океана и Псковскому музею-заповеднику!» (Светлана, Калиниград).
«Благодарим за замечательную выставку. Спасибо за сохранение традиции, народного уклада. Желаем процветания» (Денис и Надежда, Ульяновск).
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 169 человек
02.10.2025, 16:110 Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину 02.10.2025, 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана 02.10.2025, 15:490 В Локне дополнительно отремонтируют две улицы 02.10.2025, 15:380 Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025»
02.10.2025, 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025, 15:300 Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси 02.10.2025, 15:200 Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия 02.10.2025, 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА
02.10.2025, 15:100 Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года 02.10.2025, 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту 02.10.2025, 15:010 Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта 02.10.2025, 15:000 Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту
02.10.2025, 14:590 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО 02.10.2025, 14:500 И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени 02.10.2025, 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025, 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове
02.10.2025, 14:270 В России появятся новые дорожные знаки 02.10.2025, 14:170 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября 02.10.2025, 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие 02.10.2025, 14:070 Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги
02.10.2025, 14:000 Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей 02.10.2025, 13:560 34-летнюю великолучанку в черном ищут в южной столице области 02.10.2025, 13:550 «Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж? 02.10.2025, 13:500 Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове
02.10.2025, 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025, 13:310 В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы 02.10.2025, 13:280 Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов 02.10.2025, 13:240 Магнитная буря на Земле продолжается третий день
02.10.2025, 13:200 Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве 02.10.2025, 13:140 Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества 02.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 12:580 Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках
02.10.2025, 12:490 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 02.10.2025, 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов 02.10.2025, 12:400 Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий 02.10.2025, 12:370 Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля
02.10.2025, 12:290 Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юристы и отделение «Деловой России» 02.10.2025, 12:190 Движение автотранспорта ограничат на улицах Луговая и Плехановский посад в Пскове 02.10.2025, 12:100 На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября 02.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой
02.10.2025, 11:530 Министр просвещения РФ наградил великолукского педагога знаком «Почетный наставник» 02.10.2025, 11:460 Два автомобиля и две хозпостройки сгорели в Красногородске 02.10.2025, 11:380 Не просто ремонты: как нацпроект «Семья» меняет учреждения культуры и детсады 02.10.2025, 11:380 Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада
02.10.2025, 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 02.10.2025, 11:220 Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов 02.10.2025, 11:210 Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят 02.10.2025, 11:080 «Семерка» горела на проспекте Гагарина в Великих Луках
02.10.2025, 11:070 Продолжается розыск пропавшего жителя Пскова с двумя шрамами 02.10.2025, 11:040 Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием $500 млрд 02.10.2025, 11:010 Стартовала регистрация на псковский танцевальный фестиваль «Шаг вперед» 02.10.2025, 10:580 Бывшего старшего инспектора поста Убылинка обвиняют в превышении полномочий
02.10.2025, 10:490 «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 10:480 Мошенники обманули пенсионеров и учащихся из Псковской области 02.10.2025, 10:440 Две хозпостройки сгорели в палкинской деревне Коровье Село 02.10.2025, 10:390 Образовательную платформу для начинающих политиков представил в Карелии Виктор Остренко
02.10.2025, 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 02.10.2025, 10:260 Церковный музей в Великих Луках теперь можно посетить без предварительной заявки 02.10.2025, 10:230 МЧС выясняет причину пожара на улице Воровского в Новосокольниках 02.10.2025, 10:220 Движение дачных автобусов в Пскове перейдет на осеннее расписание 4 октября
02.10.2025, 10:140 Туалет сгорел в многоэтажном доме в Пскове 02.10.2025, 10:140 Электричества отключат на улице Холмская в Великих Луках 3 октября 02.10.2025, 10:001 Заработал и домой! 02.10.2025, 10:000 Пока дети на льду, родители могут отдохнуть и вкусно пообедать
02.10.2025, 09:520 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой 02.10.2025, 09:450 Только 36% псковичей считают работу учителя престижной — опрос 02.10.2025, 09:440 В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка 02.10.2025, 09:300 Октябрь станет выгодным месяцем для ухода в отпуск, рассказала юрист
02.10.2025, 09:150 Мошенники начали использовать арабский мессенджер Chatti для обмана 02.10.2025, 09:000 В Госдуме прокомментировали запрет на подарки учителям 02.10.2025, 08:400 Таксопарки не смогут заменить 100 тысяч автомобилей после вступления закона о локализации 02.10.2025, 08:180 706 тысяч россиян смогут разом забрать пенсионные накопления в 2026
02.10.2025, 08:000 Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю 02.10.2025, 07:300 День СПО отмечают в России 02.10.2025, 07:000 Социальные педагоги отмечают свой профессиональный праздник 2 октября 01.10.2025, 22:000 Врач перечислил продукты, содержащие больше минералов для зубов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru