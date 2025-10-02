Культура

Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана

В Музее Мирового океана завершила свою работу выставка Псковского музея-заповедника «По платью видно, кто идёт», посвященная культуре малочисленного народа сето. Выставочный проект посетили порядка 20 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Мы благодарим вас за возможность продемонстрировать в нашем музее предметы из фондов Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и познакомить калининградцев и гостей региона с удивительным малочисленным народом сето, его бытом, костюмами и украшениями», – отметили в Музее Мирового океана.





Выставка была представлена в Морском выставочном центре (город Светлогорск) и успела собрать множество позитивных отзывов. Вот некоторые из них:

«Выставка народа сету тронула до глубины души! Мое детство прошло в Печорах Псковской области. Это трудолюбивый и талантливый маленький народ. Замечательная выставка! Спасибо большое организаторам!» (жительница Калининграда).

«Благодарим за прекрасную выставку! Блестяще подобран материал. Несмотря на то, что выставка небольшая, она очень емкая. Желаем процветания народу сету! Пусть им живется хорошо в нашей многомиллионной семье – России!» (семья Зубановых, Москва).

«Выставка – чудо! Огромное спасибо! Мне кажется, все, что связано с этнографией жителей «большой» России, очень актуально для калиниградцев. Оторванные от своей Родины мы и на культуру народа, территориально не сильно от нас отдаленного, взираем с не меньшим любопытством и восхищением. Спасибо Музею Мирового океана и Псковскому музею-заповеднику!» (Светлана, Калиниград).