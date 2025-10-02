Культура

В Псковской области продолжается выявление объектов нематериального этнокультурного достояния

В рамках федерального проекта по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Псковской области проходит Всероссийская фольклорная экспедиция. Съёмочная и этнографическая группа работает на острове имени Залита. Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчество

Согласно программе, группа этнографов и историков фиксирует информацию по объекту «Рыбацкий фольклор жителей деревень Псковского-Чудского обозерья». Учёным удалось расспросить нескольких местных жителей.

Зафиксированная информация будет включена в Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Псковской области.

Работа экспедиции проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Псковской области, а также при содействии Администрации Псковского муниципального округа и Псковского районного центра культуры.

Организаторами федерального проекта в Псковской области выступают Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова и Псковский областной центр народного творчества.