В Псковской области продолжается выявление объектов нематериального этнокультурного достояния

В рамках федерального проекта по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния в Псковской области проходит Всероссийская фольклорная экспедиция. Съёмочная и этнографическая группа работает на острове имени Залита. Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчество
Согласно программе, группа этнографов и историков фиксирует информацию по объекту «Рыбацкий фольклор жителей деревень Псковского-Чудского обозерья». Учёным удалось расспросить нескольких местных жителей.
Зафиксированная информация будет включена в Единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Псковской области.
Работа экспедиции проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Псковской области, а также при содействии Администрации Псковского муниципального округа и Псковского районного центра культуры.
Организаторами федерального проекта в Псковской области выступают Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова и Псковский областной центр народного творчества.