Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
вишневый сквер
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Воркаут в Пскове
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
 
 
 
ещё Культура 02.10.2025 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 03.10.2025 13:290 Представители 19 городов выступят на краеведческих чтениях в Стругах Красных 03.10.2025 12:430 Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск» 03.10.2025 11:260 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 03.10.2025 11:060 В Изборске отмечают День грибника тематической выставкой 03.10.2025 10:450 Аромат «Пушкин» специально для дома поэта в «Михайловском» разработали парфюмеры из Петербурга
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 26.09.2025 08:480 Маршрут псковских «Ласточек» изменен по техническим причинам 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск»

03.10.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Выставки и мероприятия, погружающие в мир искусства, пройдут в музее-заповеднике «Изборск» в октябре, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. 

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Состоится открытие выставок: «Придумано и сделано в России» и «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова» — уникальная экспозиция, представленная в музее усадьбы народа сето в деревне Сигово.

В настоящее время проходят выставки: «Урок равновесия» — экспонаты, раскрывающие историю весового дела в России, и «Печерская обитель. Истина всегда проста» — выставка графических работ талантливого художника Петра Зубченкова.

Подробнее можно узнать на официальном сайте музея. Для детей предусмотрены специальные программы, также доступна информация о экспозициях, текущих выставках и экскурсиях

Культурное путешествие доступно по Пушкинской карте.

Музей находится по адресу: Псковская область, Печорский район, деревня Изборск, улица Печорская, 37.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 189 человек
03.10.2025, 14:000 «Семейные ценности»: Спортивная семья 03.10.2025, 14:000 Гостей по осени считают 03.10.2025, 13:500 Пройди путь избирателя: в Пскове презентовали настольную игру «Формула выбора» 03.10.2025, 13:390 В Пскове выявили еще 42 установленные без разрешения вывески
03.10.2025, 13:290 Представители 19 городов выступят на краеведческих чтениях в Стругах Красных 03.10.2025, 13:190 Дмитрий Шахов участвовал во Всероссийском дне бесплатной юридической помощи в Москве 03.10.2025, 13:120 Новый ГОСТ позволит производителям выпускать пиво различных стилей 03.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Спортивная семья
03.10.2025, 12:580 Глава Пскова призвал родителей пока не пускать детей на игровой комплекс у гостиницы «Рижская» 03.10.2025, 12:530 До +13 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября 03.10.2025, 12:430 Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск» 03.10.2025, 12:350 Найден живым пропавший в бежаницкой деревне рыжий мужчина с собакой
03.10.2025, 12:340 На Солнце резко вырос индекс активности 03.10.2025, 12:250 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке. ВИДЕО 03.10.2025, 12:150 Мужчину задержали в Великих Луках за кражу портативного зарядного устройства 03.10.2025, 12:130 Игорь Иванов: В руках учителей будущее нашей Родины
03.10.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона 03.10.2025, 11:520 Полезными муниципальными практиками поделились парламентарии СЗФО 03.10.2025, 11:420 Более 700 тысяч рублей алиментов взыскали с родителей в Великих Луках 03.10.2025, 11:390 Схема движения автобуса по маршруту №6 временно изменится в Пскове
03.10.2025, 11:360 «Пастырь»: Пророк Иона. ВИДЕО 03.10.2025, 11:310 День учителя по-новому: «Новые люди» провели в Пскове акцию благодарности педагогам 03.10.2025, 11:260 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 03.10.2025, 11:200 В честь Дня пожилого человека ветеранов 13-го округа чествовали в Пскове
03.10.2025, 11:160 ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников 03.10.2025, 11:060 В Изборске отмечают День грибника тематической выставкой 03.10.2025, 10:550 Банк России выпустит монету серии «Человек труда» 03.10.2025, 10:450 Аромат «Пушкин» специально для дома поэта в «Михайловском» разработали парфюмеры из Петербурга
03.10.2025, 10:420 Учения по действиям при подозрении на вспышку ящура провели в Псковской области  03.10.2025, 10:310 «Дневной дозор»: Надо ли сократить число депутатов и сенаторов? 03.10.2025, 10:250 «Семейные ценности»: Спортивная семья 03.10.2025, 10:160 Директор Росгвардии поздравил псковский ОМОН с профессиональным праздником
03.10.2025, 10:060 На подарки учителям псковичи потратят в этом году в среднем 3300 рублей – опрос 03.10.2025, 09:590 Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11% — ВТБ 03.10.2025, 09:550 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона 03.10.2025, 09:470 Псковича подозревают в оправдании террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле»
03.10.2025, 09:450 В СОЦПРОФ поддержали проект о введении продовольственных сертификатов 03.10.2025, 09:360 Суд в Пскове постановил уничтожить «Сатанинскую Библию»* 03.10.2025, 09:300 Продажи подарков ко Дню учителя выросли в 2,6 раза 03.10.2025, 09:150 Общественники настаивают на отзывной кампании Lada Vesta
03.10.2025, 08:400 Российские блогеры зарабатывают до 30 млрд рублей в год на рекламе онлайн-казино 03.10.2025, 08:200 Ограничения в движении введут на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе с 3 по 10 октября 03.10.2025, 08:000 Управляющие псковских ресторанов посетили гастрономический форум в Петербурге 03.10.2025, 07:300 День ОМОН в России отмечают 3 октября
03.10.2025, 07:000 Всемирный день улыбки празднуют 3 октября 02.10.2025, 22:340 Стали известны подробности наезда на столб напротив «Маяка» в Пскове 02.10.2025, 22:000 Врач оценила решение сразу лишать водительских прав при выявлении опасных заболеваний 02.10.2025, 21:400 Встреча с клириком Псковской епархии прошла в молодёжном центре «Трилучье»
02.10.2025, 21:200 В Псковской области продолжается выявление объектов нематериального этнокультурного достояния 02.10.2025, 21:000 День открытых дверей пройдёт в мастерской женских ремёсел «Псковское узорочье» 02.10.2025, 20:400 Псковская команда КВН «Хочу погладить» прибыла на полуфинал Центральной лиги «Нева» 02.10.2025, 20:200 Три новых знака туристской навигации установили в Опочке
02.10.2025, 20:000 ИТ-холдинг Т1: Есть четыре способа ускорить реальное внедрение ИИ 02.10.2025, 19:400 Загрязнённый вредными химическими веществами участок обнаружили в Псковской области 02.10.2025, 19:200 Лебединый привал в Тригорском заснял сотрудник Пушкинского Заповедника 02.10.2025, 19:050 Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 2 октября
02.10.2025, 19:000 Автомобиль BELGEE X70 получил рестайлинг 02.10.2025, 18:450 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке 02.10.2025, 18:300 Псковичи могут предложить свой вопрос на Большой этнографический диктант 02.10.2025, 18:150 «Пастырь»: Пророк Иона
02.10.2025, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 октября 02.10.2025, 18:000 Дополнительный набор идет в развивающие секции Пскова 02.10.2025, 17:510 Сервис ФНС для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями 02.10.2025, 17:500 Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО
02.10.2025, 17:440 Сова стала любимицей в псковской детской больнице. ВИДЕО 02.10.2025, 17:410 На улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничат движение на переезде 02.10.2025, 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 02.10.2025, 17:340 Парламентарии Северо-Запада поддержали ужесточение антиалкогольного законодательства
02.10.2025, 17:310 «Три мудреца»: Где взять денег? ВИДЕО 02.10.2025, 17:300 Жители Псковской области могут присоединиться к треку «Наставничество» 02.10.2025, 17:260 Профинансировать модернизацию колледжей культуры в рамках нацпроекта предложили региональные депутаты 02.10.2025, 17:200 В преддверии Дня учителя педагогов города Пскова чествовали в ПИЛГ
02.10.2025, 17:100 Пожилой мужчина пытался украсть коньяк в Великих Луках 02.10.2025, 17:000 Псковский эколог Сергей Елизаров финишировал в триатлоне Ironman быстрее чем за 10 часов 02.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 октября 02.10.2025, 16:530 Контрольный выезд в округ №4: деньги для школы, новая котельная и свет в лесополосе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru