Что нас ждёт в октябре: анонс мероприятий в музее-заповеднике «Изборск»

Выставки и мероприятия, погружающие в мир искусства, пройдут в музее-заповеднике «Изборск» в октябре, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Состоится открытие выставок: «Придумано и сделано в России» и «Не стоит изба без крова, а женщина без покрова» — уникальная экспозиция, представленная в музее усадьбы народа сето в деревне Сигово.

В настоящее время проходят выставки: «Урок равновесия» — экспонаты, раскрывающие историю весового дела в России, и «Печерская обитель. Истина всегда проста» — выставка графических работ талантливого художника Петра Зубченкова.

Подробнее можно узнать на официальном сайте музея. Для детей предусмотрены специальные программы, также доступна информация о экспозициях, текущих выставках и экскурсиях.

Культурное путешествие доступно по Пушкинской карте.

Музей находится по адресу: Псковская область, Печорский район, деревня Изборск, улица Печорская, 37.