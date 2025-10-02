Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах

Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 5 октября, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»
«Уважаемые слушатели! 5 октября в 16:00 приглашаем на концерт органной музыки! Исполняет лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Москва)!» - сообщили организаторы.
В программе «Век бесчисленных сокровищ»
«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, оденьтесь, просим, пожалуйста, потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе внимать прекрасному!» - добавили организаторы концерта.
Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а.