Культура

Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах

Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах 5 октября, сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

«Уважаемые слушатели! 5 октября в 16:00 приглашаем на концерт органной музыки! Исполняет лауреат международных конкурсов Михаил Каталиков (орган, Москва)!» - сообщили организаторы.

В программе «Век бесчисленных сокровищ»

Ш. М. Видор, часть 1 из симфонии №3 e moll, op. 13, Moderato

Г. Пьерне, 3 пьесы для органа, op. 29: Прелюдия,

Кантилена

Скерцо

К. Сен-Санс, прелюдия и фуга для органа H dur, op. 99

С.Франк, фантазия для органа A dur, FWV 35

А. Гильман, Allegro apassionato из сонаты №5 с moll, op. 80

Л. Вьерн, части из сифмонии №1 d moll, op. 14:

I. Prelude

IV. Allegro vivace

VI. Final

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, оденьтесь, просим, пожалуйста, потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе внимать прекрасному!» - добавили организаторы концерта.

Адрес: город Печоры, улица Гагарина, 12а.