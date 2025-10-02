Культура

«Выбуты – память сердца»: вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове

Встреча «Выбуты – память сердца», посвященная третьей годовщине памяти российского поэта Андрея Виноградова, состоится 7 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.





По словам организаторов, в авторском исполнении прозвучат лучшие произведения духовной лирики поэта. Кроме того, в рамках встречи представят путеводитель «Выбуты – путешествие на родину княгини Ольги», созданный по инициативе прихожан и настоятеля выбутского храма Илии Пророка иерея Михаила Буценка. Также гости смогут увидеть фотовыставку «Выбуты – столетья связующий мост».

Количество мест в зале ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на сайте библиотеки.

В этот же день, 7 октября, в 12:00 на могиле поэта в Выбутах духовник поэта иерей Евгений Ковалев отслужит заупокойную литию.