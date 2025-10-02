Культура

Печать архиепископа Спиридона Новгородского пополнит коллекцию псковского музея

Сотрудники Псковского музея-заповедника вместе с археологами Пскова завершили изучение уникальной коллекции археологических находок Ольгинского 5-го раскопа. Среди них редкий артефакт – вислая именная печать архиепископа Спиридона Новгородского. Ценный предмет совсем скоро станет частью богатейшего собрания псковского музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото: Псковский музей-заповедник

Архиепископ Спиридон Новгородский состоял на кафедре с 1229 по 1249 годы. Это тот самый архиепископ, который возглавил посольство, убедившее Александра Ярославича после ссоры с боярами вернуться в Новгород, он же потом благословлял Александра на Ледовое побоище. В 1243 году он засвидетельствовал факт чудесного мироточения над гробом «Ярославлевой княгини» (жены претендовавшего на псковское княжение Ярослава Владимировича), убитой пасынком в городе Отепя (Медвежьей голове) предположительно из-за отказа перейти в католичество.

До псковской находки было известно 3 печати архиепископа Спиридона, в 2023 году при раскопках на территории Юрьева монастыря в Великом Новгороде найдена еще одна.

Псковская печать относится к второму типу матриц, использовавшихся для наложения печатей Спиридоном. Считается крайне редкой находкой. Описание печати дано в каталоге В.Л. Янина, П.Г. Гайдукова «Актовые печати Древней Руси X-XII вв.». На лицевой стороне печати изображен святой Спиридон, небесный покровитель епископа, надпись «архиепископа новгородского Спиридона», на оборотной – изображение Богоматери.

Печать найдена на дворовом пространстве девичьего монастыря св. Ильи на Завеличье (Илья Сухой в псковской сакральной традиции). Вероятно, является датирующим предметом для времени основания монастыря, и была прикреплена к «основной грамоте» – документу, фиксирующему создание обители. В культурный слой попадает или в 1615 году (когда на территории монастыря стояли шведские осадные батареи), или после упразднения обители во второй половине XVIII века.