Культура

Конференция «Земля Псковская, древняя и современная» пройдет 24-25 ноября

Межрегиональную научно-практическую конференцию «Земля Псковская, древняя и современная» проведет Псковский музей-заповедник 24-25 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Для участия в работе научной конференции приглашаются специалисты самых разных областей – музейные работники, историки, искусствоведы, реставраторы, архитекторы, филологи, специалисты в области охраны памятников, преподаватели, краеведы.

Отмечается, что в этом году конференция приурочена к 515-летию вхождения Псковской земли в состав Московского централизованного государства, 200-летию восстания декабристов, 175-летию Софьи Ковалевской и 100-летию блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Отдельную секцию посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Узнать про условия участия в конференции и заполнить заявку можно по ссылке.