Жизнь как танец, мир как сказка: «Михайловское» приглашает на творческую встречу

С двумя новыми книгами завтра, 8 октября, познакомит жителей и гостей Святогорья Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музейной службе информации, на 11.00 в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) запланирована творческая встреча с двумя видными представительницами мира искусств — с балериной Валентиной Ганнибаловой и художницей Коринной Претро.

Слева направо: Валентина Ганнибалова, Коринна Претро. Фото со страницы «Михайловского» в социальной сети

В музее рассказали, что Валентина Ганнибалова, известная балерина, народная артистка России, вдова Саввы Ямщикова, намерена представить сотрудникам и гостям «Михайловского» автобиографию, выпущенную в свет под заголовком «Мой путь». Бывшая в своё время солисткой «Мариинки» (тогда — Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова) и участницей спектаклей Ленинградского ансамбля балета под руководством Бориса Эйфмана, а позднее — основательницей «Балетного театра Валентины Ганибаловой», артистка вспоминает в своей книге об учителях и коллегах, об известных хореографах, танцовщиках, композиторах, деятелях театра и кино, с которыми её сводили жизнь и работа. «Судьба и творчество Валентины Ганнибаловой связаны с многими высочайшими достижениями балетного искусства и в целом с историей страны второй половины ХХ — начала ХХI века», — отметили в «Михайловском», добавив, что значительная часть книги посвящена воспоминаниям известной танцовщицы о муже — заслуженном деятеле искусств, «реставраторе всея Руси», известном публицисте и писателе Савелии Ямщикове, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Псковом и с Пушкиногорьем.

Вторая книга, которая будет представлена на завтрашней творческой встрече, — «Сказки» Бориса Сергуненкова с иллюстрациями Коринны Претро, давнего друга и соратника «Михайловского».

Коринна Претро. Городище Воронич (2000). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» рассказали, что на пленэрах и в интерьерах Пушкинского заповедника Коринна Претро впервые работала в 1959 году, будучи студенткой «Репинки». Постепенно художница стала не просто частым, а постоянным гостем здешних мест, приезжая в Святогорье каждое лето. Десятки её графических листов — своего рода дневниковых зарисовок «о жизни рядом с Пушкиным» — хранятся сегодня в фондах музея, и «Михайловское» неоднократно показывало многие из них на персональных и сборных выставках как в Псковской области, так и за её пределами. Постоянная виртуальная экспозиция графики Коринны Претро развёрнута на официальном сайте музея. А над входом в Георгиевский храм, воссозданный музеем на городище Ворониче, в 2022 году был размещён надвратный образ Георгия Победоносца, написанный художницей.

Вход на творческую встречу с Валентиной Ганнибаловой и Коринной Претро — свободный для всех желающих.