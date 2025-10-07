Культура

Ученые-этнографы посетили музей-усадьбу сето в деревне Сигово

В рамках программы Всероссийской этнографической экспедиции по Псковской области группа ученых-этнографов посетила отдел Государственного музея-заповедника «Изборск» – «Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: ОЦНТ Псковской области

Начальник отдела Хелью Маяк встретила экспедиционную группу и познакомила гостей с историей сето, проживающих на территории России, напоила чаем по старинному рецепту и рассказала о кулинарных традициях малочисленного народа.

Хранитель фондов Эне Лыйв рассказала о музее и вместе с дочерью, смотрителем, руководителем музейного семейного ансамбля «Овсяные хлопья» Юлией Лыйв продемонстрировала костюм женщины сето.

Старший научный сотрудник отдела Малле Богачева и Эне Лыйв рассказали о многообразии сетусских слов, традициях и их применении в современной жизни малочисленного народа.

Педагог дополнительного образования, руководитель детского этнографического ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо поделилась историей своей семьи и рассказала о традициях, передающихся из поколения в поколение.

Ученые занимались также фиксацией материалов по объекту «Бытование псковского костюма» и познакомились с костюмом представительницы малочисленного народа сето Малле Богачевой. Во всех подробностях был изучен комплекс костюма, вышивка, украшения и их обрядовая символика.

Экспедиция в Псковской области проходит при поддержке vинистерства культуры Российской Федерации, vинистерства культуры Псковской области и при взаимодействии администрации Печорского муниципального округа. Организаторами проекта в Псковской области являются Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова и Псковский областной центр народного творчества.