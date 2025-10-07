Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове

Единственный концерт из цикла «Голос души» пройдет в это воскресенье в Пскове. Уникальное органно-вокальное выступление дуэта музыкантов из России и Китая состоится в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок
В концерте примут участие Мария Коронова (орган), выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют» и Тань Цзыянь (сопрано, Китай), выпускница и аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», лауреат международных вокальных конкурсов.
В программе концерта «Голос души» прозвучат органные и вокальные произведения XVIII-XXI веков:
Музыкальная программа будет наполнена необычным приятным китайским колоритом.
Адрес храма Пресвятой Троицы римско-католической церкви: город Псков, улица Плехановский Посад, 64.