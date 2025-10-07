Культура

Русско-китайский дуэт даст органно-вокальный концерт в Пскове

Единственный концерт из цикла «Голос души» пройдет в это воскресенье в Пскове. Уникальное органно-вокальное выступление дуэта музыкантов из России и Китая состоится в храме Пресвятой Троицы римско-католической церкви. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Фото предоставил настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове Сергей Альхименок

В концерте примут участие Мария Коронова (орган), выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют» и Тань Цзыянь (сопрано, Китай), выпускница и аспирант Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», лауреат международных вокальных конкурсов.

В программе концерта «Голос души» прозвучат органные и вокальные произведения XVIII-XXI веков:

Величайшего немецкого композитора и органиста эпохи барокко, мастера полифонии и гармонии, Иоганна Себастьяна Баха;

Выдающегося французского композитора-неоромантика и импрессиониста XIX-XX века, виртуозного органиста-импровизатора, Луи Виктора Жюля Вьерна;

Великого итальянского оперного композитора XIX-XX столетий Джузеппе Фортунино Франческо Верди;

Французского композитора и органиста XIX-XX века, создателя цикла «Мистический орган» Шарля Турнемира;

Выдающегося советского композитора, гитариста-семиструнника и лютнеиста, автора музыкальных мистификаций XX столетия Владимира Вавилова;

Выдающегося советского и российского композитора и органиста XX-XXI века, инициатора создания Ассоциации органистов России Олега Янченко;

Китайско-американского композитора, прославившегося «органической музыкой», одного из создателей симфонического интернет-оркестра Тань Дуня;

Одного из ведущих современных китайских композиторов и певцов рубежа XX-XXI столетия, инициатора и лидера движения «школьные песни», способствующего развитию китайской художественной песни, Луань Кая.

Музыкальная программа будет наполнена необычным приятным китайским колоритом.

По вопросам концертов можно обратиться по контактным телефонам:

(8112) 62-13-50;

+7 (911) 968-63-32

+7(911) 209-59-53.

Адрес храма Пресвятой Троицы римско-католической церкви: город Псков, улица Плехановский Посад, 64.