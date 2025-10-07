Культура

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем» - это душевный разговор с известными в Псковской области персонами. Программа в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодняшний гость часто бывает в нашей студии, в том числе вместе со своим музыкальным инструментом, но в таком формате, чтобы с чаем и печеньками, да еще и с душевными разговорами, придет впервые. Это Заслуженный работник культуры России, виртуоз-балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской», руководитель знаменитого псковского ансамбля «Сказ» Константин Абабков.

Он раскроет секрет своего «сказочного» долголетия, а также расскажет о семье и поделится яркими историями из детства и юности, когда Псков делился на Центр, Мухры, Старуху и другие районы со своими порядками. Почему, находясь в музыкальной среде все детство и юность, гость студии решил поступить в кулинарный техникум и что в итоге помогло ему понять, что музыка — это его жизнь? Сколько стран и российских городов объездил Константин Абабков с гастролями вместе со «Сказом»? Под какую музыку лучше ловится рыба?

Об этом и многом другом — в эфире. Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию. Будет много уникальных фотографий из личного фотоархива Константина Абабкова.