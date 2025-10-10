Культура

На НТВ стартует сериал про бывшего псковского полицейского

13 октября на телеканале НТВ состоится премьера детективного сериала «Васька» (16+) от создателей хитов «Первый отдел» и «Невский». Место действия — Петербург, Васильевский остров. 30-серийный фильм наполнен конфликтами и драмами, не обойдется и без экшена: погони, взрывов и перестрелок.

Фото: «Телекомпания НТВ»

Полковник Василий Емельянов — твердый человек и настоящий профи. Он жестко отстаивает свои позиции в любой ситуации и никогда не поступится принципами. Его задача — выявить мотив (психологический триггер), который толкнул человека на преступление. Василий круто изменил свою жизнь, когда перевелся из Пскова в Санкт-Петербург. У него непростые отношения с женой и с новыми коллегами, особенно с полковником Емелиным.

Александр Емелин, начальник уголовного розыска Василеостровского района, в штыки принял назначение нового начальника полиции, чье место сам надеялся занять. Ему не нравится то, что Емельянов принимает участие в оперативной работе, пытается контролировать его и команду.

Съемки проходили в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Художнику–постановщику Виталию Сащикову и режиссеру Генриху Кену удалось объединить в сериале исторические здания с застройкой 80-х годов и современными кварталами. Создатели сериала постарались передать атмосферу острова, омываемого водами Невы и Финского залива. Панорамные съемки раскрывают красоту гранитных набережных и мостов, мрачную романтику классических дворов-колодцев и питерских парадных. Город сам по себе становится одним из героев сериала. Многие сцены снимали в центре Петербурга, включая погони и перестрелки, пишет фонтанка.ру.