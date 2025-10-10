Культура

В Пскове в третий раз пройдет шоукейс для музыкантов «За музыкой»

Шоукейс для музыкантов «За музыкой» пройдёт в рамках Недели креативной экономики 29 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото: «Мой бизнес.Псков» и фонд «Другое дело»

Шоукейс включит в себя выступления финалистов, лекции от спикеров, нетворкинг, проект «Пой о мной». До 15 октября идет прием заявок от музыкантов на сайте Недели креативной экономики. Уже выложена образовательная программа, в которой примут участие Лиза Матрёшка, Иван Корнышев, Анна Роор, Дмитрий Волхонов, Александр Боярков, Дмитрий Хлебов. Пройдёт разговор о продвижении музыки, источниках заработка для музыканта, ИИ, тахрайдере, попадании в лайнапы фестивалей.

В прошлом году в финал шоукейса прошли 5 музыкальных команд/артистов со всего региона. В их числе Алина Куценко, Звуки атмосферных помех, поезд в август, Ольга Ягаа, яMaha, Vladislav Tiasto (unicreatum). Победителем шоукейса стала артистка яMaha, она получила продюсирование трека и съемку клипа от экспертов и Фонда «Другое дело».

В этом году основной темой Недели креативной экономики станет искусственный интеллект и дополнительное направление «дизайн, архитектура, урбанистика». Вход на все мероприятия бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

Организаторами мероприятия являются центр «Мой бизнес.Псков» и фонд «Другое дело».