Культура

Псковский музей-заповедник закрывает две экспозиции на неделю

Псковский музей-заповедник уведомляет гостей о временных изменениях в режиме работы своих объектов с 14 по 20 октября. Это связано это с проведением плановых технических работ, сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

С завтрашнего дня до 17 октября будет полностью закрыта для посещения основная экспозиция в Палатах у Сокольей башни. При этом мастерская на этом объекте продолжит работать в обычном режиме.

Кроме того, с 14 по 20 октября не будет доступен для визитов Музей-квартира В. И. Ленина.

Администрация музея просит посетителей учитывать эту информацию при планировании визита и заранее знакомиться с актуальным графиком работы на официальном сайте или по телефону.