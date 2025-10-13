Культура

Изборск покажут в программе «Пешком» на телеканале «Культура»

Съемки программы «Пешком» для телеканала «Культура» прошли сегодня в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Выпуск программы познакомит телезрителей с музеем-заповедником «Изборск», историей древнего города, его главными достопримечательностями, традициями и культурой. Съемочная группа «АТВ Фильм» и ведущий телепроекта «Пешком» московский писатель Александр Снегирев работали в выставочном зале и исторической экспозиции, в музейном квартале, в Изборской крепости и Никольском соборе, на Словенских ключах и Труворовом городище.

«Мы впервые в Изборском музее-заповеднике, и нам будет очень интересно рассказать телезрителям о таком замечательном месте на туристической карте России, как Изборск», – сказал продюсер телепроекта Андрей Басов.

Программа «Пешком» выходит в эфир каждое воскресенье в 17:10 и рассказывает об архитектуре, музеях и туристических маршрутах России.