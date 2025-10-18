Культура

Две новые выставки откроются в псковском Доме офицеров 24 октября

Открытие двух выставок состоится в псковском Доме офицеров 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей искусствоведы.

Фото здесь и далее: Дом офицеров

Первая выставка — это уникальная коллекция глубоких резных картин Валентина Плискина под названием «Богородицей хранимая Русь». Открытие состоится в 17:00 и обещает погрузить зрителей в атмосферу русской духовности и традиций через мастерство резьбы по дереву.

Вторая выставка представляет собой творение семейного трио художников Яновых из Луги. Экспозиция «Из нитей сотворенный мир» включает эскизы, гобелены, сценографические работы и графику.

Выставки будут работать ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме воскресений по адресу: город Псков, улица Комдива Кирсанова, дом 5.

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 112 747288 или +7 953 24 94 559.