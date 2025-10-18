Культура

Презентация книги «20 великих битв Второй мировой войны» состоится в Пскове

В актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова 21 октября в 12:00 состоится презентация книги череповецкого краеведа Сергея Полонского «20 великих битв Второй мировой войны». Это событие приурочено к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Книга представляет собой хронологический обзор важнейших сражений Второй мировой войны, охватывающий период до капитуляции Японии 2 сентября 1945 года. Издание включает множество карт и фотографий, а также информацию о наградной системе, денежном довольствии военнослужащих и работе военторга. Особое внимание уделено трудовому подвигу советского народа и жизни народов СССР в условиях немецкой оккупации.

Эта книга-энциклопедия предназначена для широкого круга читателей — от детей младшего школьного возраста до студентов и взрослых.

Презентация проходит в рамках международной героико-патриотической экспедиции Российского союза ветеранов совместно с НКО «Альянс-клуб» под названием «От моря до моря и помнит мир спасенный».

Приглашаются все желающие. Протий регистрацию на мероприятие можно по ссылке.