Культура

В парке «Михайловского» появился новый элемент садового декора

Новый элемент садового декора появился в парке мемориальной усадьбы «Михайловское» в Государственном Пушкинском заповеднике. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в службе информации заповедника со ссылкой на главного хранителя музейных лесов и парков Галину Пиврик.

Декоративный домик работы Дениса Виноградова. Фото здесь и далее со страницы официального сообщества «Михайловского» в социальной сети

Новый домик с любовью и фантазией изготовил хранитель «Музея-мельницы в деревне Бугрово» Денис Виноградов. Установили малую архитектурную форму на краю плодового сада, между флигелями «Кухня» и «Людская».

Домик-кормушка, который стоял здесь ранее и чьё авторство, увы, музейщикам не известно, вместе с террасой перенесли в крону «Дуба-Лукоморья» в михайловском саду — взамен старого, уже сильно обветшавшего и основательно пострадавшего от непогоды и ветра.

Новый «адрес» домика-кормушки — «Дуб-Лукоморье»

«Подобные малые архитектурные формы особенно радуют наших посетителей, — рассказывает Галина Пиврик. — В парках «Михайловского», «Тригорского» и «Петровского» их стали устанавливать чуть ли не с начала возрождения усадеб. Так, уже много-много лет назад вблизи дома, в котором жила семья первого послевоенного директора Семёна Степановича Гейченко, был установлен домик, изготовленный сотрудником музея-заповедника, художником Владимиром Самородским. В начале 2000-х годов его ремонтировали столяры из строительной бригады «Михайловского»».

Домик работы Владимира Самородского около дома С.С. Гейченко

В ближайших планах специалистов, работающих в садах и парках Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», — обустройство площадки вокруг домика с белочкой, который можно увидеть в парке усадьбы «Тригорское», вблизи «Ели-шатра».

Домик-иллюстрацию к «Сказке о царе Салтане» подарили Пушкинскому Заповеднику доброхоты из Себежа

Этот домик подарили музею преподаватели и воспитанники Себежского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в 2023 году, во время проведения Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Пушкинская лира», напомнила Галина Пиврик. Хранитель уточнила, что площадка, о которой идёт речь, нужна для того, чтобы посетителям было удобно подойти к домику-иллюстрации к пушкинской «Сказке о царе Салтане…», рассмотреть его и, по желанию, сфотографироваться с красавицей-белочкой.