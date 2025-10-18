Псковcкая обл.
Культура

Выставка «Люди и сны» открылась в псковской библиотеке

21.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка живописи участника Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Олега Матюхина «Люди и сны». Это более 20 работ, созданных с 2010-го по 2025-й год, в том числе портреты, пейзажи, натюрморты, абстракции и живописные аллюзии, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

В библиотеке пояснили, что творчество Олега Матюхина относят к наивному искусству. Он пишет картины акрилом и масляными красками на холсте, стекле, ДВП, дереве, металле и утверждает, что честно является только «проводником сюжетов и образов, которые возникают сами по себе и создаются помимо его воли». Картины на выставке имеют не только названия, но ещё и пронумерованы в той последовательности, в какой они привиделись автору во сне.

Куратор этой выставки художник Эдуард Шарипов считает, что некоторые произведения Олега Матюхина даже можно назвать шедеврами. Например, картину «Маски». Эдуарда Шарипова также восхитила картина, на которой изображены «Четыре Угла». Он считает, что художник прочувствовал сакральность этого места.

Эдуард Шарипов также отметил, что автор выставки не раскрашивает картинки, как многие примитивисты, а кладет цвет пластами, как профессиональный живописец. Куратор сказал, что по тому, как Олег Матюхин работает с цветом, его можно смело поставить в один ряд с такими «мощными псковскими живописцами», как Анатолий Жбанов и Александр Бушуев.

«Выставка очень непростая для понимания и многослойная», - подытожил куратор.

Выставку «Люди и сны» можно увидеть в читальном зале библиотеки на Конной до 2 ноября.

Справка. Олег Матюхин родился в 1988 году в Пскове. С 2007 по 2009 год проживал в Дании, где создал ряд творческих работ. В 2013 году окончил ПсковГУ по специальности «учитель истории и обществознания». С 2013 по 2022 год работал научным сотрудником Псковского музея-заповедника.

Его первая персональная выставка «Выплеск души» состоялась в 2022 году.

С 2018 года стал участником движения «ПсковАРТ». С сентября 2024 года курирует комнату купеческого быта в доме купцов Сафьянщиковых на Советской набережной.

Работы Олега Матюхина находятся в частных коллекциях Санкт-Петербурга, Москвы, Пскова и Славянска-на-Кубани, а также в фонде Изборского музея-заповедника.

Источник: Псковская Лента Новостей
