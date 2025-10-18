Культура

На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации

22 октября Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева приглашает на лекцию о том, как псковичи выживали во время фашисткой оккупации в 1941-1944 годах. Лекцию прочтет кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Лекция основана на документах Государственного архива Псковской области и рассказывает о повседневной жизни горожан, которых оккупационные власти обложили налогами и штрафами, а также принуждали трудиться на захватчиков, потому что только так можно было заработать карточки на еду и топливо. Непокорных фашисты отправляли в концлагеря, организованные в Пскове и за его пределами. Репрессии, болезни и голод превратили жизнь псковичей под оккупацией в жесточайшую борьбу за жизнь.

Лекция «Выжить вопреки» начнется в 18:00 по адресу: площадь Ленина, дом 3.