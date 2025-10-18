Культура

«Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю

Социокультурный проект «Семейный книжный салон на Профсоюзной» стал победителем конкурсного отбора социальных проектов, реализуемых на территории региона при поддержке правительства Псковской области. Авторы проекта - команда специалистов Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение здесь и далее: Псковская универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

В самом центре города, на Профсоюзной, 2, планируется создание библиотечного коворкинг-центра, который станет новой социальной инфраструктурой, призванной укреплять семейные ценности, повышать родительскую компетентность и создавать благоприятную среду для развития детей и молодёжи.

Авторы проекта предложат гостям семейного книжного салона на Профсоюзной разнообразные форматы, которые понравятся и детям, и взрослым. В специализированной зоне – коворкинге - будет создана атмосфера для общения, творчества и саморазвития. Можно посещать выступления специалистов, самостоятельно проводить досуг, изучать новые книжные поступления, бесплатно пользоваться Wi-Fi, получать консультации специалистов и профессиональных экспертов разных направлений деятельности.

«Проект "Семейный книжный салон на Профсоюзной" – это наша инвестиция в будущее, в крепкие семьи и счастливое детство», - отметили авторы.

Планируемые сроки реализации проекта: сентябрь - декабрь 2025 года. Открытие коворкинг-пространства - январь 2026 года.