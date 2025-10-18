Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
развивающие секции для детей
вишневый сквер
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
Что изменилось в псковских школах
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Культура 18.10.2025 20:021 СОБЫТИЕ: Установка постамента памятника князю Довмонту в Пскове 21.10.2025 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея 21.10.2025 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень

21.10.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

Завтра, 22 октября, в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области, в библиотеке имени Валентина Курбатова  в Пскове состоится открытие второй части выставки «И была здесь деревня: летопись сожженных деревень Псковской и Витебской областей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заведующая региональным центром по сохранению исторической памяти Анна Дунаева.

По ее словам, выставка продолжает работу, начатую в прошлом году: «Первый этап выставки был открыт в прошлом году, также в памятную дату. Это была первая часть, в которой были представлены 12 муниципальных образований. И вот мы продолжили сбор информации по другим муниципальным образованиям. В этом году подготовлена вторая часть, и теперь выставка полностью — первая и вторая части — будет представлена публике», — отметила Анна Дунаева. 

Экспозиция посвящена одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, когда сотни деревень были сожжены дотла, а тысячи мирных жителей — старики, женщины и дети — стали жертвами карательных операций.

Материалы для выставки отбирались специалистами отдела регионоведения и центра по сохранению исторической памяти на протяжении двух лет в рамках плана совместных мероприятий с Витебской областью, приуроченных к 80-летию Победы.

Интересный и одновременно горький факт, который удалось установить в ходе исследования, — точного официального числа сожженных деревень Псковской области нет до сих пор. По словам организаторов, эти данные варьируются в разных источниках, но по последним подсчетам превышают 5 тысяч.

Напомним, День памяти жителей сожженных деревень — особая скорбная дата для региона. За годы оккупации на территории современной Псковской области были уничтожены почти 400 000 мирных жителей. По предварительным оценкам, в годы войны на территории России были сожжены около 10 тысяч деревень, и половина из них — в Псковской области.

Основным источником для создания первой выставки стала книга из серии «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных документов».

Выставка откроется в 17:00 по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2. 

Напомним, а уже в 18.00 в среду, 22 октября, Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева приглашает на лекцию о том, как псковичи выживали во время фашисткой оккупации в 1941-1944 годах. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 41 человек
21.10.2025, 12:520 Написать стихотворение о городе и его жизни предлагают псковским поэтам  21.10.2025, 12:340 В Псково-Печерском монастыре простились с иеромонахом Авениром 21.10.2025, 12:260 «Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР 21.10.2025, 12:220 Медвежонок перебежал трассу в Куньинском округе. ВИДЕО
21.10.2025, 12:070 Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов «Ростелекома» 21.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 11:540 Тала Нещадимова: Машины уже можно «переобувать» 21.10.2025, 11:460 Шестидневная рабочая неделя ждет псковичей с 27 октября
21.10.2025, 11:330 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем 21.10.2025, 11:310 На конференции в Петербурге представили доклад о нумизматике псковского музея 21.10.2025, 11:260 В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень 21.10.2025, 11:100 «Истфакт»: Первый эстонец — Герой Советского Союза Арнольд Мери
21.10.2025, 11:070 «Семейный книжный салон на Профсоюзной» создадут в Пскове к январю 21.10.2025, 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 21.10.2025, 10:530 Сергей Вострецов: Пенсии должны быть реальным отражением вклада граждан в развитие страны 21.10.2025, 10:420 Наряд Росгвардии задержал великолучанина за кражу спиртного
21.10.2025, 10:320 На лекции «Выжить вопреки» расскажут о жизни Пскова в годы фашистской оккупации 21.10.2025, 10:170 «Беседка»: «Вперед в СССР» 21.10.2025, 10:000 Вспоминаем тех, кого уже нет с нами. Заключительная часть рассказа о сотрудниках ПЛН 21.10.2025, 09:580 Пожилого великолучанина подозревают в фиктивной регистрации иностранца
21.10.2025, 09:480 Артснаряд, взрыватель и ручную гранату идентифицировали в великолукском СНТ «Калинка» 21.10.2025, 09:470 Следователи обнаружили новые улики по делу об ограблении Лувра 21.10.2025, 09:150 Санаэ Такаити избрали новым премьер-министром Японии 21.10.2025, 09:000 В Госдуме предупредили об активизации мошенников в период ноябрьских праздников
21.10.2025, 08:400 Перейти на электронные платежки ЖКУ планируют по всей России 21.10.2025, 08:200 В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом 21.10.2025, 08:000 Россияне снизили потребление алкоголя до рекордного минимума 21.10.2025, 07:300 Выставка «Люди и сны» открылась в псковской библиотеке
21.10.2025, 07:020 Транспортная прокуратура проконтролирует права пассажиров после изменения маршрутов поездов в Псковской области 21.10.2025, 06:540 Некоторые поезда в Псковской и Ленинградской областях временно изменили маршрут по техническим причинам 20.10.2025, 23:060 В столкновении двух авто у офиса похоронной компании в Пскове никто не пострадал 20.10.2025, 22:000 Способ распознать у себя интернет-зависимость раскрыл психолог
20.10.2025, 21:400 Специальная игра турнира Знание.Игра прошла в Пскове 20.10.2025, 21:300 Мощение плиткой завершают вокруг церкви Николы со Усохи в Пскове 20.10.2025, 21:200 Литературный вечер в СИЗО-1 посвятили творчеству Лермонтова 20.10.2025, 21:100 Михаил Ведерников удостоил коллектив Псковского технического лицея Почетной грамотой
20.10.2025, 21:000 Скорость ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 октября 20.10.2025, 20:501 Новый врач-инфекционист приступил к работе в Пскове 20.10.2025, 20:400 В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране 20.10.2025, 20:300 Свыше 3 тысяч псковичей пострадали от клещей в 2025 году
20.10.2025, 20:200 Клуб настольного тенниса Nordman объявил набор детей 2018-2019 годов рождения 20.10.2025, 20:100 С искусством разных стран смогут ознакомиться псковичи на «Ночи искусств» во «Дворе Постникова» 20.10.2025, 20:000 ITFB Group и вендор НОТА договорились о создании центра компетенций по внедрению и поддержке платформы «Модус» 20.10.2025, 19:550 Полиция спасла 91-летнего псковича от кражи золотых слитков
20.10.2025, 19:400 Спортивную площадку Тямшанской гимназии планируют отремонтировать 20.10.2025, 19:200 Чем могут обернуться неоплаченные штрафы на границе, напомнили псковским дальнобойщикам 20.10.2025, 19:020 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой. ВИДЕО 20.10.2025, 18:410 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 октября
20.10.2025, 18:250 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий 20.10.2025, 18:210 «Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО 20.10.2025, 18:112 Аналитики рассказали, кому в Пскове платят больше 100 тысяч рублей 20.10.2025, 18:100 Интеграция ВТБ и Почта Банка – еще больше плюсов
20.10.2025, 18:050 Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт 20.10.2025, 17:570 Мероприятие «Стань заметнее» проводит полиция в Псковской области 20.10.2025, 17:550 Пристав проведет личный прием псковичей по вопросам алиментов 21 октября 20.10.2025, 17:530 День в истории ПЛН. 20 октября
20.10.2025, 17:460 Для псковичей старше 60 лет проведут бесплатные лекции о профилактике гриппа 20.10.2025, 17:430 «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября 20.10.2025, 17:420 «ГорДозор»: Новый ГОСТ и общественный транспорт Пскова. ВИДЕО 20.10.2025, 17:410 Российский рекордсмен Колесников начал новое путешествие по Псковскому краю
20.10.2025, 17:390 Юристы проведут бесплатные консультации для псковских участников СВО 20.10.2025, 17:370 Сергей Вострецов: Соцконтракт — договор между человеком и государством о движении вперед 20.10.2025, 17:291 Рейтингомер: судьба пропагандиста, награда финансиста и отставки с уголовкой 20.10.2025, 17:170 В Плёсе открылась археологическая выставка музея-заповедника «Изборск»
20.10.2025, 17:150 Нетрезвых водителей остановили в Пскове и Великих Луках 20.10.2025, 17:130 Хоккеисты из шести городов РФ и Беларуси поборются за Кубок княгини Ольги в Пскове 20.10.2025, 17:120 Начальницу отделения по вопросам гражданства УМВД в Пскове отправили под домашний арест 20.10.2025, 17:100 Уха из ассорти рыб на сливках в ресторане «СтругановЪ»: кулинарная классика с видом на историю
20.10.2025, 17:041 Стали известны подробности ДТП с Chery и велосипедистом на Рижском проспекте в Пскове 20.10.2025, 17:030 «Ласточки» перевезли более 630 тысяч пассажиров на маршруте Петербург — Псков с января по сентябрь 20.10.2025, 17:000 Более 40 человек из фитнес-клубов Пскова сдали нормативы ГТО на «Машиностроителе» 20.10.2025, 16:570 «Дневной дозор»: Каким был сельхозсезон-2025 для псковских аграриев?
20.10.2025, 16:560 За два дня операции «Розыск» в Псковской области задержали 15 преступников 20.10.2025, 16:510 Курсант завоевал «золото» на чемпионате Псковской области по кудо 20.10.2025, 16:473 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? 20.10.2025, 16:460 На участке улицы 1-я Песочная в псковских Лепешах перекрыли движение до 24 октября
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru