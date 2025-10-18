Культура

В Пскове откроется вторая часть выставки о судьбе сожженных деревень

Завтра, 22 октября, в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области, в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове состоится открытие второй части выставки «И была здесь деревня: летопись сожженных деревень Псковской и Витебской областей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заведующая региональным центром по сохранению исторической памяти Анна Дунаева.

По ее словам, выставка продолжает работу, начатую в прошлом году: «Первый этап выставки был открыт в прошлом году, также в памятную дату. Это была первая часть, в которой были представлены 12 муниципальных образований. И вот мы продолжили сбор информации по другим муниципальным образованиям. В этом году подготовлена вторая часть, и теперь выставка полностью — первая и вторая части — будет представлена публике», — отметила Анна Дунаева.

Экспозиция посвящена одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, когда сотни деревень были сожжены дотла, а тысячи мирных жителей — старики, женщины и дети — стали жертвами карательных операций.

Материалы для выставки отбирались специалистами отдела регионоведения и центра по сохранению исторической памяти на протяжении двух лет в рамках плана совместных мероприятий с Витебской областью, приуроченных к 80-летию Победы.

Интересный и одновременно горький факт, который удалось установить в ходе исследования, — точного официального числа сожженных деревень Псковской области нет до сих пор. По словам организаторов, эти данные варьируются в разных источниках, но по последним подсчетам превышают 5 тысяч.

Напомним, День памяти жителей сожженных деревень — особая скорбная дата для региона. За годы оккупации на территории современной Псковской области были уничтожены почти 400 000 мирных жителей. По предварительным оценкам, в годы войны на территории России были сожжены около 10 тысяч деревень, и половина из них — в Псковской области.

Основным источником для создания первой выставки стала книга из серии «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных документов».

Выставка откроется в 17:00 по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2.

Напомним, а уже в 18.00 в среду, 22 октября, Псковская историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василева приглашает на лекцию о том, как псковичи выживали во время фашисткой оккупации в 1941-1944 годах.