Культура

Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец

21.10.2025 14:50|ПсковКомментариев: 0

Псковское арт-пространство «Вперед в СССР» имеет три миссии. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) рассказал основатель Дмитрий Третьяков. 

«Первая миссия — это ностальгическая. Для тех, кто застал Советский Союз, для тех, кому дороги воспоминания о каких-то людях, предметах, связанных с ними событиях. Соответственно, попадая к нам, люди проникаются атмосферой и немножко путешествуют во времени», - рассказал основатель.

Дмитрий Третьяков также отметил важность просветительской миссии музея, которая работает на разные поколения, от мала до велика: «Вторая миссия — это просветительская, для молодого поколения. Школьные экскурсии у нас регулярно проходят, приходят школьники, которые не понимают, например, как работает дисковый телефон. То есть они начинают в него тыкать и говорят: "Я уже набираю номер, или как это происходит?". Даже многие люди советской закалки знают не все вещи, которые есть. Например, пистолет для пельменей. Они смотрят и говорят: "Как это вообще?" Так что у нас есть пистолет для применения. Два калибра там присутствует. О школьниках и говорить нечего. Они стоят и просто впитывают эту информацию. Им это очень интересно, особенно переодеться в какую-нибудь фуфайку или шапку с петушком — это вообще прекрасно».

Кроме того, спикер поделился третьей миссией музея, которая позволяет людям освобождать пространство от ненужных им вещей.

«И третья — расхламительская. Это если лежат без дела вещи советского периода, которые относятся к категории "уже ими не пользуемся или вообще не пользовались, но и выкинуть жалко". Соответственно, их нам и приносят», - заключил Дмитрий Третьяков.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
