Культура

«Все началось с тещиного чердака»: владелец о создании псковского музея СССР

Самые первые экспонаты для псковского арт-пространства «Вперед в СССР» были взяты с чердака матери жены, рассказал владелец музея Дмитрий Третьяков в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Гость студии признался, что идея открыть музей «витала очень давно», поскольку тематика того времени откликается в сердце Дмитрия Третьякова теплыми воспоминаниями. Однако отправной точкой стал поход в один из крупнейших музеев СССР в Сочи.

«Там 400 квадратных метров и огромнейший музей. Мы провели там три или четыре часа. Идея музея витала давно, но мне не нравился формат, когда просто стоят полки с экспонатами. Не было той энергетики», — вспоминает он.

По словам Дмитрия Третьякова, в сочинском музее часть локации была оформлена в виде комнат, что произвело на него большое впечатление. «Ты заходишь в прихожую, потом попадаешь на дискотеку и так далее. Вот та форма, которая мне нравится и которая действительно будет работать, обеспечивая максимальное погружение», — добавил он.

Удачное стечение обстоятельств и стало подложкой для создания музея: в тещином частном доме в Порхове находился чердак, который и стал капиталом музея.

«Мы начали искать площадку, и первые вещи, которые появились в музее, это чердак моей тещи. Там было все: от стирального порошка, который лежал на случай, если вдруг что-то пригодится, до мебели, одежды, пылесосов и даже ракет. Треть музея мы собрали сразу практически. Проблем с этим не было», — продолжил спикер.

Однако сейчас у команды возникла новая проблема: «У нас уже все склады забиты, потому что пространство закончилось. Некуда девать вещи», — заключил Дмитрий Третьяков.