Культура

Музей 90-х планируют открыть в Пскове

Амбициозными планами по созданию музея 90-х в эфире радио ПЛН FM (102.6) поделился основатель арт-пространства «Вперед в СССР» Дмитрий Третьяков. По его словам, идея уже на стадии разработки, и для её реализации имеется всё необходимое, кроме пространства.

«Я думаю, что у нас всё будет хорошо, и мы откроем еще музей 90-х, потому что для этого готово всё: видеопрокаты кассет, куча видео, магнитофон, спортивные костюмы — это вообще в избытке», — отметил Дмитрий Третьяков.

Гость студии добавил, что в музее планируется создать диско-зону в стиле 90-х и предоставить возможность посетителям поиграть на игровых приставках того времени. Однако, по его словам, существует одна серьезная проблема: «Просто физически нет мест, чтобы это реализовать. То есть нам бы еще хотя бы 100 квадратов, и тогда это всё было бы, возможно, и реализовано».

Дмитрий Третьяков также упомянул опыт Казани, где успешно работают два музея под одной эгидой: «Музей детства» и «Музей СССР».

«Они вместе работают, и это действительно интересно», — добавил он.