Культура

В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие»

В Псковском областном центре народного творчества готовится к открытию теплая и камерная выставка «Семейные истории большие и маленькие». Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» Дома ремесел города Пскова.

Фото: Дом ремесел города Пскова / «ВКонтакте»

Мероприятие обещает стать настоящим путешествием в мир домашнего уюта и творчества. Центральным экспонентом выступит Псковский кукольный дом, однако география участников гораздо шире. Свои работы также представят творческий союз мастеров по войлоку, известный художник Людмила Радченко из Санкт-Петербурга и мастерица Екатерина Стороженко из Липецка.

По словам организаторов, главная цель выставки — показать ценность семейных уз и простых человеческих радостей через призму искусства.

На выставке гости увидят не только изящных авторских кукол и фотографии, но и изделия из войлока — материала, который сам по себе обладает особой тактильной теплотой и душевностью.

Выставка «Семейные истории большие и маленькие» откроется 23 октября в 17:00 будет работать ежедневно, кроме выходных, в выставочном зале по адресу: улица Некрасова, 10.

Уточнить время работы и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 66-17-49 и 62-23-34.