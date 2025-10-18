Культура

От книг пушкинского времени до записок Гейченко: в «Михайловском» завершает работу выставка новых поступлений в музейные фонды

У жителей и гостей псковского Святогорья есть ещё пять дней, чтобы увидеть карманные часы, которые принадлежали пушкинскому приятелю, «дерптскому студенту» Алексею Вульфу. Эти и другие редкие мемории Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» показывает на одной из своих главных выставок года — в экспозиции «Первая встреча», куда традиционно включают самое интересное из новых поступлений в музейные фонды.

Часы, принадлежавшие Алексею Вульфу и ключик для их завода (первая половина XIX века). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в пресс-службе учреждения, с историей семьи Осиповых и Вульфов, сердечных приятелей и соседей ссыльного Пушкина, связан и книжный памятник, который также можно будет увидеть на выставке: объединённые под одним переплётом два тома из полного собрания сочинений Гёте, немецкое издание 1830 года. Книга является дублетом экземпляра, хранившегося в библиотеке усадьбы «Голубово», хозяйкой которой после своей свадьбы стала одна из «тригорских барышень» — Евпраксия, или, как её называли друзья и близкие, Зизи Вульф, в замужестве Вревская. Как уточняет главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова, «из Голубова брали книги и остальные обитатели Тригорского, и сам Пушкин, и его родители».

Формально выставка не очень велика, но её значение можно оценить хотя бы по тому, что из 717 поступлений в собрание Пушкинского заповедника в 2024 году хранители выбрали менее пятидесяти предметов. Здесь есть исторические фотографии конца позапрошлого — начала прошлого века, а также фотографии 1970—1980 годов. Последние — в альбоме из семьи художника Владимира Алексеева, которые подарила музею его вдова.

Уникальный снимок Алексея Никоновича — вид усадьбы «Тригорское» с хозяйственными постройками от городища Воронич (конец XIX — начало ХХ века). Альбуминовый отпечаток на картоне. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Этот альбом — личный взгляд художника на жизнь Пушкинского заповедника, отражение его творческих поездок в Михайловское и дружеских встреч, — рассказывает Дарья Плотникова. — В нём хранится более пятидесяти любительских снимков, сделанных в Михайловском, в Петровском и Пушкинских Горах». Среди изображённых — С.С. Гейченко, хранители музея-усадьбы Ганнибалов Б.М. и Л.В. Козмины, рабочий В.С. Семёнов (в музее его звали дядей Васей Свинуховским — по деревне Свинухи, где он жил), ленинградские художники А.К. Соколов, Цзянь Шилунь, Р.М. Яхнин и многие другие люди, чьи имена уже прочно вписаны в историю «Михайловского».

Ещё один экспонат — почтовая открытка 1977 года. На обороте карточки с изображением взъерошенной синицы — письмо Гейченко тому же художнику Алексееву. По этому автографу можно судить об одной из множества «эпистолярных манер» легендарного музейщика: «Дорогой. Клише и пробные оттиски / я получил. Благодарю ан гранд! / а по-русски спасибище! / Привет всем! / 14 го февраля Вам нужно быть / тут отко! Да-с! / На сем – Оревуар – Ваш СГ / Да как с живописцем / Для панно?»

В экспозиции представлены интересные образцы изобразительного искусства ХХ и XXI века, в том числе — иллюстрации к произведениям Пушкина и виды заповедных мест.

Выставка «Первая встреча», напомнили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», будет открыта для посетителей до 29 октября. Затем её сменит другая, также фондовая экспозиция к 100-летию со дня рождения замечательного графика, педагога, профессора Академии художеств и давнего друга музея Вадима Смирнова.