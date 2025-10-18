Культура

Выставка фотопортретов малочисленного народа сето откроется в Печорах

Выставка фотопортретов малочисленного народа сето откроется 25 октября в Музее истории города Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция под названием «Путешествие в Сетомаа» представит черно-белые фотоработы советского архитектора, реставратора и фотохудожника Бориса Скобельцына, который стал почетным гражданином Пскова.

На фотопортретах, датируемых 1950-м годом, мужчины и женщины народа сето предстанут в национальных праздничных костюмах с серебряными украшениями. Борис Скобельцын создал обширную фототеку, насчитывающую более десяти тысяч негативов, охватывающих архитектурные памятники, пейзажи и народное творчество. Его увлечение художественной фотографией стало продолжением профессиональной реставрационной деятельности.

Выставка будет проходить по адресу: город Печоры, улица Международная, 6.