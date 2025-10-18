Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Как устроить свидание мечты?
ПЛН 25 лет
Новогодний корпоратив
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Денис Иванов об округе №15
нацпроект меняет учреждения культуры
Города для людей
Нам любые дОроги дорОги...
 
 
 
ещё Культура 18.10.2025 20:021 СОБЫТИЕ: Установка постамента памятника князю Довмонту в Пскове 24.10.2025 18:070 Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове 24.10.2025 16:570 Специалисты рассказали о генеалогии дворянских родов Псковской губернии 24.10.2025 16:540 Александр Козловский: Новое издание книг Владимира Орлова – подарок всем великолучанам 24.10.2025 16:100 Школьники из Пскова посетили Изборск в рамках проекта «Духовное краеведение» 24.10.2025 15:500 Псков передал два подлинных раритета в Музей Победы на Поклонной горе
 
 
 
Самое популярное 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем 21.10.2025 13:485 СМИ: Экс-чиновник из Псковской области задержан по подозрению в миллиардных хищениях 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове

24.10.2025 18:07|ПсковКомментариев: 0

25 октября в Доме молодежи в Пскове состоится концерт, посвященный 25-летию народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда». Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества. 

Фото: Псковский областной центр народного творчества / «ВКонтакте»

Четверть века ансамбль «Уграда» бережно хранит и ярко представляет традиционную песенную и танцевальную культуру. За годы творческой деятельности коллектив стал настоящей визитной карточкой региона, снискав любовь зрителей и признание профессионалов.

В свой юбилейный день артисты подготовили для гостей особую программу. В концерте прозвучат самобытные песни Псковской земли, позволяющие погрузиться в богатейшее музыкальное наследие края.

Руководят коллективом его бессменные вдохновители и наставники:

  • Художественный руководитель — Галина Березина;
  • Хормейстер — Евгения Листкова.

Вход на юбилейный концерт осуществляется по пригласительным билетам, получить которые можно по адресу: улица Некрасова, 10.

Начало концерта в 14:00 в Доме молодежи (улица Конная, 2).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 131 человек
24.10.2025, 18:400 В Пыталовском муниципальном округе прошёл субботник 24.10.2025, 18:200 Псковский одиннадцатиклассник стал победителем конкурса «Научная Вселенная» 24.10.2025, 18:160 День в истории ПЛН. 24 октября 24.10.2025, 18:150 Сергей Вострецов: Кредитные каникулы — социальная подушка безопасности для миллионов людей
24.10.2025, 18:090 Россиянам напомнили, что мобильный телефон можно смело отключать в нерабочее время 24.10.2025, 18:070 Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове 24.10.2025, 18:060 «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи. ВИДЕО 24.10.2025, 18:010 «Псковпассажиравтотранс» отметил 80-летие. ФОТО
24.10.2025, 18:000 На одной из автомобильных дорог в Великих Луках временно прекратят движение транспортных средств 24.10.2025, 17:520 Псковские школьники могут принять участие в проект «Урок цифры» от VK 24.10.2025, 17:480 В Пскове состоялась конференция, посвященная развитию пробации 24.10.2025, 17:440 Пустошкинский округ выполнил план по вакцинации детей против гриппа на 100%
24.10.2025, 17:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 октября 24.10.2025, 17:340 ВТБ дал прогнозы о судьбе кредитов и депозитов до конца года 24.10.2025, 17:330 «С открытым сердцем, но холодной головой»: псковичам рассказали о подготовке к усыновлению 24.10.2025, 17:300 70-летний мужчина погиб при пожаре в Локне
24.10.2025, 17:260 Гражданина наказали за ложное сообщение о готовящемся взрыве в псковском центре помощи детям 24.10.2025, 17:230 Митрополит Матфей обсудил в Петербурге проекты в сфере туризма и паломничества 24.10.2025, 17:150 «Дневной дозор»: Должны ли мэры областных столиц подчиняться губернаторам? 24.10.2025, 17:100 Псковские деревни Новый Опель, Сос и Бабки вошли в перечень самых смешных названий
24.10.2025, 17:090 Женщину с черными короткими волосами продолжают искать в Псковском районе 24.10.2025, 17:080 «Накопительный сезон» продолжается даже после снижения ключевой ставки – ВТБ 24.10.2025, 17:020 Директора «Гражданской прессы» Максима Костикова признали Заслуженным работником СМИ Псковской области 24.10.2025, 16:570 Специалисты рассказали о генеалогии дворянских родов Псковской губернии
24.10.2025, 16:540 Александр Козловский: Новое издание книг Владимира Орлова – подарок всем великолучанам 24.10.2025, 16:500 Жительницу Алтайского края будут судить за убийство, совершенное в Пскове в 90-е годы 24.10.2025, 16:380 Росгвардия приглашает на работу в шести районных центрах Псковской области 24.10.2025, 16:300 «Голоса древних струн» прозвучали в Псковской областной филармонии
24.10.2025, 16:200 Город Рождества 24.10.2025, 16:190 Псковичам с начала года направили более 2,5 тысячи уведомлений о долгах за газ  24.10.2025, 16:160 Четверокурсники-курсанты из Пскова прошли распределение 24.10.2025, 16:100 Игорь Дитрих об инициативах Псковской области на Парламентской Ассоциации Северо-Запада
24.10.2025, 16:100 Школьники из Пскова посетили Изборск в рамках проекта «Духовное краеведение» 24.10.2025, 16:080 От отравлений в Псковской области за девять месяцев умерли 44 человека 24.10.2025, 16:050 Псковский бренд победил в национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» 24.10.2025, 15:530 Ремонт части улицы Некрасова завершили в Пскове
24.10.2025, 15:500 Псков передал два подлинных раритета в Музей Победы на Поклонной горе 24.10.2025, 15:380 Губернатор призвал переделать покрытие новой детской площадки на Запсковье 24.10.2025, 15:310 Дождь и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 25 октября 24.10.2025, 15:300 Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением
24.10.2025, 15:190 Прокуратура запросила для Льва Шлосберга* 440 часов обязательных работ 24.10.2025, 15:100 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем. ВИДЕО 24.10.2025, 14:570 Новая плитка и освещение уже появились в псковском сквере у гостиницы «Рижская» 24.10.2025, 14:490 Ошибка самолечения: псковская пенсионерка два месяца безуспешно боролась с вульгарной пузырчаткой 
24.10.2025, 14:400 Дедовичский суд арестовал 18-летнюю девушку по обвинению в убийстве 24.10.2025, 14:360 Соцфонд предупредил о досрочной выплате пенсий за ноябрь 24.10.2025, 14:240 T2 и МТС объединяют салоны 24.10.2025, 14:150 «Как в деревенской избе сто лет назад»: Пушкинский заповедник приглашает на «Красные посиделки»
24.10.2025, 14:140 Соглашение о внедрении Стандарта общественного капитала бизнеса подписали в Пскове 24.10.2025, 14:000 В Псковской области 92% детей-сирот живут в семьях, но 124 ребенка все еще ждут родителей 24.10.2025, 13:510 «Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила. ВИДЕО 24.10.2025, 13:390 Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%
24.10.2025, 13:350 Обладательница четырёх премий «Юные дарования Псковщины» даст концерт 15 ноября 24.10.2025, 13:250 Торговая ярмарка может пройти на острове имени Залита в Псковском районе 24.10.2025, 13:100 В псковской деревне Ваулино благоустроили заболоченный пустырь 24.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи
24.10.2025, 12:541 «Дневной дозор»: Нормально ли, когда чиновники зарабатывают больше других? 24.10.2025, 12:500 Рост числа заявлений о банкротстве продолжают фиксировать в Псковской области  24.10.2025, 12:460 Грузия за девять месяцев в 13 раз увеличила поставки свинины из России 24.10.2025, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем
24.10.2025, 12:240 Об архитекторе, воссоздававшем Тригорское, рассказали в Пушкинском заповеднике 24.10.2025, 12:190 «Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи 24.10.2025, 12:140 Суд признал законным отказ продлить договор на размещение «Магеллана» в Пскове 24.10.2025, 12:110 В Пскове депутаты 31 октября внесут изменения в бюджет и назначат аудитора счетной палаты
24.10.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Линия информационного фронта, битва дрекольем и в чем сила 24.10.2025, 11:560 Работа приюта «Лесопилка» держится только на поддержке псковичей 24.10.2025, 11:480 Коллектив псковского «Горводоканала» провел традиционные субботники 24.10.2025, 11:320 Очередной жертвой дистанционного мошенничества стала пенсионерка из Пскова
24.10.2025, 11:220 «На пятой передаче»: Ралли «для галочки» и дети за рулем 24.10.2025, 11:200 Инвестиционный форум гостеприимства стартовал в Пскове 24.10.2025, 11:070 Псковский агент связи получил условный срок за незаконно зарегистрированные SIM-карты 24.10.2025, 11:010 Печное оборудование стало причиной пожара в Усвятах
24.10.2025, 10:520 Определен руководящий состав Совета по молодёжной политике при Псковской гордуме 24.10.2025, 10:430 Стартует юбилейный конкурс «Ростелекома» для региональных ИТ-журналистов и блогеров 24.10.2025, 10:400 Жилой дом подожгли в локнянской деревне Исаково 24.10.2025, 10:360 Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится сегодня в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru