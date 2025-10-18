Народный ансамбль «Уграда» празднует 25-летие большим концертом в Пскове

25 октября в Доме молодежи в Пскове состоится концерт, посвященный 25-летию народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда». Об этом сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Фото: Псковский областной центр народного творчества / «ВКонтакте»
Четверть века ансамбль «Уграда» бережно хранит и ярко представляет традиционную песенную и танцевальную культуру. За годы творческой деятельности коллектив стал настоящей визитной карточкой региона, снискав любовь зрителей и признание профессионалов.
В свой юбилейный день артисты подготовили для гостей особую программу. В концерте прозвучат самобытные песни Псковской земли, позволяющие погрузиться в богатейшее музыкальное наследие края.
Вход на юбилейный концерт осуществляется по пригласительным билетам, получить которые можно по адресу: улица Некрасова, 10.
Начало концерта в 14:00 в Доме молодежи (улица Конная, 2).