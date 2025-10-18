Культура

«Как в деревенской избе сто лет назад»: Пушкинский заповедник приглашает на «Красные посиделки»

О некоторых пунктах программы, которую в рамках предстоящей акции «Ночь искусств-2025» предлагает своим гостям Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации музея.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Так, уже 3 ноября, в канун Дня народного единства, гостей ждут на «Красных посиделках». Эта театрализованная интерактивная программа, по сути, является реконструкцией акции, какие комсомольские активисты или местные «избачи» организовывали в деревнях в первые годы Советской власти, пояснили в «Михайловском».

Сценарий программы основан на подлинных документах начала прошлого века: методические рекомендации, опубликованные в специальном бюллетене Губернского отдела народного образования за 1927 год, материалы ОДН (Общества «Долой неграмотность!») при Опочецком волсовете, публикации в журналах и газетах тех лет, таких как «Лапоть», «Бегемот», «Комсомольская правда» и так далее. Участники «Красных посиделок» услышат «лекцию заезжего агитатора», увидят популярные в 1920—1930 годы «живые спортивные фигуры». Они смогут присоединиться к «крестьянской молодежи», распевающей революционные песни, и потанцевать не только под частушки и гармонь, но и под настоящий патефон. Для гостей вечёрки предусмотрено соответствующее угощение: жареный с чесноком и солью ржаной хлеб, сало, и даже лакомство «для городских» — сушки к травяному чаю.

«Красные посиделки» устроят «в самой большой на деревне» избе, роль которой выполнит комната в Центре музейных творческих программ в Бугрово. Стены «избы» по такому случаю украсят соответствующими плакатами, а освещать помещение будут свечами и самыми настоящими, сохранившихся с довоенного и послевоенного времени керосинками.

В музее уточнили, что программу планируется проводить для индивидуальных посетителей (гостей музея, прибывших в «Михайловское» не в составе организованных групп, а самостоятельно, в одиночку, семьями или небольшими приятельскими компаниями). «Красные посиделки» будут особенно интересны старшеклассникам и студентам, увлекающимся историей.

Помимо этого, в рамках акции, которая проводится в нынешнем году под девизом «В единстве культур — сила народа», гости «Михайловского» смогут побывать на специальных экскурсиях. Полную программу «Ночи искусств»-2025 уже сейчас можно найти на официальном сайте учреждения.