Культура

Специалисты рассказали о генеалогии дворянских родов Псковской губернии

Сотрудники Псковского музея-заповедника выступили с докладами на III региональной научно-практической конференции «Дворянские роды Псковской губернии». Событие прошло 23 октября в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото предоставлены пресс-службой ПОУНБ имени Валентина Курбатова

В обсуждении участвовали историки-краеведы, музейные работники, архивисты, архитекторы, преподаватели, специалисты библиотек Пскова и Струг Красных. На конференции особое внимание было уделено теме изучения истории и генеалогии дворянских родов Псковской губернии.

С докладами выступили сотрудники научно-экспозиционной службы Псковского музея-заповедника. Старший научный сотрудник сектора истории Средневековья и Нового времени Татьяна Журавлева проанализировала сословный состав членов Псковского археологического общества.

Старший научный сотрудник сектора новейшей истории Юрий Конов познакомил присутствующих с воспоминаниями о своей семье, членом которой был потомственный дворянин Псковской губернии, известный российский и советский специалист в области железнодорожного строительства Дмитрий Бизюкин. Также Юрий Конов обратил внимание коллег на биографию деда Дмитрия Бизюкина: художника Георгия Дестуниса.