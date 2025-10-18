Культура

Псковский музей стал частью «Нумизматического маршрута»

Статьи о выставках Псковского музея-заповедника - «Денга Псковская» и «Клады великих потрясений», опубликовали в сентябрьском номере популярного журнала о монетах и монетном рынке «Золотой червонец» в разделе «Нумизматический маршрут». Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка «Денга Псковская» открылась в мае текущего года и была приурочена к Всероссийской нумизматической конференции, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове. Здесь представлен нумизматический материал, начиная от периода обращения восточных куфических монет до прекращения работы Псковского Денежного двора во второй половине XVII века.

На выставке «Клады великих потрясений» можно увидеть артефакты из найденного археологами в 2016 году клада. Его уникальность состоит в нумизматической полноте и разнообразии, что позволяет представить на выставке всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю. Посетители могут увидеть монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая II. Коллекция музея насчитывает более 60 тысяч нумизматических единиц, из которых более 7 тысяч обнаружены в ходе археологических раскопок.

Посетить выставки можно в Поганкиных палатах на улице Некрасова 7.