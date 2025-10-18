Культура

Участники конференции врачей-онкологов стали гостями псковского музея

Масштабную экскурсию по музейному кварталу посетили специалисты из разных регионов России, принимающие участие в научно-практической межрегиональной конференции «Псковские дни онкологии. Современные вопросы диагностики и лечения онкологических заболеваний», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского музея

В музей врачей привел главный внештатный онколог Псковской области, главный врач псковского онкодиспансера Александр Юров. Гид музея Татьяна Герасимова провела гостей по выставкам музейного квартала. Больше всего врачи впечатлились экспозицией «Музей Псковского археологического общества» и иконами экспозиции «Живопись древнего Пскова».

Псковский музей проводит экскурсии и программы не только для обычных гостей, но и для профессиональных коллективов. Подробнее по телефону: +78112331603.