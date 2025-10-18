Культура

В Пскове впервые на большом экране показали последний фильм Александра Столярова

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова состоялся открытый кинопоказ документально-игрового фильма «Александрычи» режиссёра Александра Столярова с участием создателей музея Ледового побоища в Самолве Владимира Потресова и Татьяны Наместниковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Как подчеркнул писатель, журналист, учёный, участник знаменитой экспедиции по уточнению места Ледового побоища Владимир Потресов, псковичи стали первыми, кто увидел фильм «Александрычи» на большом экране с хорошим качеством изображения и звука. До этого последний фильм Александра Столярова можно было увидеть лишь на телеэкране, хотя эта картина уже успела поучаствовать в нескольких кинофестивалях.

Фильм стал не только рассказом о музее в Самолве и о людях, которые хранят память о Ледовом побоище, но и духовным завещанием режиссёра Александра Столярова, который скоропостижно скончался уже после съёмок, в первые дни монтажа, из-за чего доделывать картину пришлось его кинооператору. Владимир Потресов считает, что из-за этого многое в фильме «Александрычи» остаётся неясным и приходится теперь только догадываться, о чём хотел сказать режиссёр. «Зато каждый раз, когда я пересматриваю этот фильм, я нахожу в нём всё больше нового и интересного для себя», — отметил он.

Владимир Потресов также вспомнил, что сразу после съёмок Александр Столяров сказал своему кинооператору: «Мы с тобой сняли первый взрослый фильм». Хотя за плечами у него уже было больше 100 фильмов. «Предвидел ли он свою скорую кончину? Думаю, что да, потому что на прощание он подарил мне свою фотографию с надписью «Владимиру Потресову, живому человеку», — рассказал Владимир Потресов.

Ученый секретарь Историко-культурного центра «Самолва» Татьяна Наместникова добавила к этому, что во время съёмок Александр Столяров вдруг сказал ей: «А я буду жить вечно». По её словам, она тогда очень удивилась этой фразе, а когда посмотрела фильм «Александрычи» поняла, что режиссёр был прав: «И я буду жить вечно, и Володя, и все, кто снимался в этом фильме даже в эпизодах или просто попал в кадр. Потому что каждый раз мы будем видеть живых людей, слышать их голоса, ощущать их присутствие. И Саша Столяров будет жить вечно, потому что он есть в этом фильме. Не только за кадром, но и в кадре, если вы внимательно смотрели и успели заметить, как в одном из эпизодов он выходит из магазина».

Владимир Потресов также рассказал, что ничего не знал об Александре Столярове, когда с ним познакомился, но сразу же убедился в том, что его очень ценят и в мире, и в среде духовенства – особенно за его фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами».

«Это был уникальный человек – скромный, обаятельный и очень разносторонний, — рассказала Татьяна Наместникова после кинопоказа в Василёвке. – Он не только работал на телеканале «Культура» и снимал серию «Острова», но ещё и писал музыку, сочинял стихи и сказки, снимал мультфильмы, а также создал удивительный детский театр в Ирпене (это пригород Киева). А когда я его спросила «А сколько тебе за это платят?», ответил: «Нисколько. Просто я работаю с детьми».

В фильме «Александрычи» также звучит музыка, написанная Александром Столяровым – она начинается с песни, которую он сочинил. «Нам повезло, что такого масштаба, такого таланта человек снял фильм про наш музей. Очень грустный и очень светлый», — подытожил Владимир Потресов.

Проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Роман Соколов в свою очередь подчеркнул, что всех героев фильма «Александрычи» связывает образ нашего национального героя – князя Александра Невского. По словам гостя из Санкт-Петербурга, этот фильм – про то, как новое поколение перенимает идеалы, унаследованные от предков. Роман Соколов также напомнил, как много делают для этого создатели музея «Ледовое побоище» в Самолве. Например, чего стоило Владимиру Потресову раздобыть снятый в 50-е годы знаменитым советским режиссёром Виталием Мельниковым документальный фильм-расследование об экспедиции Г. Н. Караева на Чудское озеро для уточнения места Ледового побоища.

«Кстати, Александр Столяров считал Мельникова, который снял, например, картину «Начальник Чукотки», лучшим режиссёром и даже делал про него фильм для телеканала «Культура. И в этом тоже проявляется преемственность поколений»», — добавил Владимир Потресов.

Кинозал Историко-краеведческой библиотеки Пскова на этом показе был заполнен до отказа. Псковские зрители фильма «Александрычи» восхищались тем, как авторы показали природу псковского Причудья, рассказали, как советские пограничники в начале Великой Отечественной войны повторили подвиг предков, приняв неравный бой с фашистами, благодарили создателей музея в Самолве за их подвижничество.