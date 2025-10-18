Культура

Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день

Псковский музей-заповедник напоминает о проведении санитарных дней с 28 по 30 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в эти дни ряд объектов будет закрыт для посетителей.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Расписание санитарных дней:

28 октября (вторник):

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Приказная палата Псковского кремля;

Власьевская башня;

Плоская башня;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

29 октября (среда):

Двор Постникова;

Палаты у Сокольей башни.

30 октября (четверг):

Варлаамовская и Высокая башни.

Однако у посетителей есть приятное исключение. Музей продолжает специальную акцию, в рамках которой некоторые объекты будут работать даже в свой санитарный день. Так, в этот вторник, 28 октября, картинная галерея будет открыта для всех желающих с 10:30 до 15:00.