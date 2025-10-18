Картинная галерея псковского музея будет работать в санитарный день

Псковский музей-заповедник напоминает о проведении санитарных дней с 28 по 30 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, в эти дни ряд объектов будет закрыт для посетителей.
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Расписание санитарных дней:
28 октября (вторник):
29 октября (среда):
30 октября (четверг):
Однако у посетителей есть приятное исключение. Музей продолжает специальную акцию, в рамках которой некоторые объекты будут работать даже в свой санитарный день. Так, в этот вторник, 28 октября, картинная галерея будет открыта для всех желающих с 10:30 до 15:00.